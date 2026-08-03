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Erzurum polisinden vatandaşa dolandırıcı uyarısı

Erzurum polisinden vatandaşa dolandırıcı uyarısı
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Erzurum’da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi Taş Mağazalar Caddesi’nde esnaf ve vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Erzurum'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi Taş Mağazalar Caddesi'nde esnaf ve vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde suç önleme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında harekete geçen ekipler, kentin en yoğun noktalarından biri olan tarihi Taş Mağazalar Caddesi'nde bilgilendirme çalışması yaptı. Cadde üzerindeki esnafı ve alışveriş yapan vatandaşları tek tek ziyaret eden polis ekipleri, dolandırıcılık konularını içeren bilgilendirici broşürler dağıttı.

"Polis veya Savcı Para İstemez"

Yapılan sosyal medya paylaşımında; son dönemde artan telefon ve internet dolandırıcılığı yöntemlerine karşı vatandaşların dikkatli olmasını isteyen ekipler, önemli uyarılarda bulundu. Özellikle kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtarak para ya da altın talep eden şüphelilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. Dijital platformlar üzerinden gelen şüpheli linklere tıklanmaması ve kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerektiği hatırlatıldı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen suç önleme ve bilgilendirme çalışmalarının kent genelinde kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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