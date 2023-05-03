Erzurum'da kaybolan genç adam 16 yıl sonra öldürüldüğü yerde bulundu

ERZURUM'da kaybolduktan 16 yıl sonra, geçen yıl para meselesi yüzünden öldürülüp Kop Dağı'nın eteklerine gömüldüğü ortaya çıkan Recep Akpınar'ın annesi Leyla Akpınar (66), mahkemede oğlunu öldürmekten yargılanan Mehmet Göktürk ve Necmi Acar ile karşılaşınca gözyaşlarını tutamadı. Mahkeme boyunca iki sanığa tepki gösteren Akpınar, "16 yıl boyunca geceleri evimin ışıklarını söndürmedim ki çocuğum karşıdan gelir diye. Yatağa girip yatmadım, balkonda sabahlayıp evladımın sürdüğü siyah arabanın yolunu bekledim. Yüce mahkemeden tek isteğim bu katillere en ağır cezayı vermesi" dedi.

Erzurum Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile faili meçhul cinayetlerin araştırılması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'nde kurulan özel ekip, 2006 yılında kaybolan, o dönem yapılan çalışmalarda izine ulaşılamayan Recep Akpınar'ın dosyasını incelemeye aldı. Dosyayı çok yönlü ele alan ekip, 6 aylık çalışmanın ardından Akpınar'ın kaybolmadan bir gün önce Mehmet Göktürk ve Necmi Acar ile ayrı ayrı görüldüğünü tespit etti. Yapılan araştırmada, bu iki kişinin birbirleriyle irtibatta oldukları tespit edildi. Özel ekip, 2 şüpheliyi Erzurum ve Aydın'da yakalayarak gözaltına aldı. Erzurum'a getirilen şüphelilerden Mehmet Göktürk, polise verdiği ilk ifadesinde, Recep Akpınar'ı arkadaşı Necmi Acar ile öldürdüklerini ve gömdükleri yeri gösterebileceğini söyledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Göktürk'ün tarifi üzerine, Kop Dağı'nın eteklerinde kazı yaptırdı. Kadavra köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalarda Recep Akpınar'a ait olduğu belirlenen kemikler bulundu. Emniyetteki ifadesinde olayı itiraf ettiği öğrenilen Necmi Acar'ın, Recep Akpınar'dan satın aldıkları bir otomobil nedeniyle 5 bin lira borçlu olduklarını, ödeyemeyince cinayeti işlediklerini söylediği öğrenildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahkeme heyeti duruşmayı dosyadaki eksiklerin giderilmesi için erteledi.