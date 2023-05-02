Erzurum'da Ayşecik Dağıstanlı cinayeti davası açıldı

Erzurum'da aynı evde yaşadığı Ayşecik Dağıstanlı'yı bıçaklayarak öldüren Fırat Işık ile kadının sevgilisi olduğu öne sürülen Erdem İçoğlu hakkında, ambulansı geç aradıkları gerekçesiyle 'eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ERZURUM'da aynı evde yaşadığı Ayşecik Dağıstanlı'yı bıçaklayarak öldüren Fırat Işık ile kadının sevgilisi olduğu öne sürülen Erdem İçoğlu hakkında, ambulansı geç aradıkları gerekçesiyle 'eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede müşterek fail olduğu belirtilen 2 sanık da ilk duruşmada, ambulansın geç çağırılması konusunda birbirine suçladı.

Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi Paşakızı Sokak'taki bir apartmanda 18 Haziran 2022 günü meydana gelen olayda, Fırat Işık (27) aynı evde yaşadığı ve abla dediği Ayşecik Dağıstanlı'yı (46) erkek arkadaşı Erdem İçoğlu'yla (33) uygunsuz vaziyet görünce göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Dağıstanlı için ambulans çağırmak yerine Fırat Işık ile Erdem İçoğlu, polise verecekleri ifade konusunda 2 saat tartıştı. Polise anlatacakları olayın senaryosunu hazırlayan Işık ve İçoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Ayşecik Dağıstanlı, kurtarılamadı.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.