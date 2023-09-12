Erzurum'da Anne Cinayeti: Ahmet Yavuz Köşebent Hakkında Dava Açıldı

ERZURUM'da annesini öldürüp babasını da ağır yaralayan Ahmet Yavuz Köşebent (25) hakkında 'Üstsoya karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Üstsoya karşı kasten öldürmeye teşebbüs etmek' suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 13 Nisan saat 10.00 sıralarında Aziziye ilçesi Dadaşkent semti Özçağrı Apartmanı C Blok 1'inci kattaki dairede meydana geldi. Üniversite öğrencisi Ahmet Yavuz Köşebent, mutfaktan aldığı bıçakla yatakta uyuyan annesi Serpil Köşebent'in (57) boğazını keserek öldürdü. Köşebent, gelen sesler üzerine odaya giren babası Nevzat Köşebent'i (62) de defalarca bıçakladı. Arbede sırasında Ahmet Yavuz Köşebent de elinden yaralandı. Nevzat Köşebent, yaralı halde karşı dairedeki komşusuna sığındı. Komşuların elinden bıçağını aldığı Ahmet Yavuz Köşebent, çağırılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şüpheli, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.

ANNESİNİ 5 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından Ahmet Yavuz Köşebent hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Köşebent hakkında annesine yönelik eylemi nedeniyle 'Üstsoya karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, babasına yönelik eylemi nedeniyle de 'Üstsoya karşı kasten öldürmeye teşebbüs etmek' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istendi. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Adli Tıp, olay yeri inceleme, kriminal inceleme, uzmanlık raporları ile sanık, müşteki ve bilgi sahiplerinin ifadeleri yer aldı. İddianamede, Serpil Köşebent'in otopsi raporuna göre 5 yerinden bıçaklandığı belirtildi.

İNTERNET ÜZERİNDEN GELEN MESAJLA EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ

Sanık Ahmet Yavuz Köşebent iddianamede yer alan ifadesinde, üniversite öğrencisi olduğunu, aktif olarak okula gitmediğini ve genellikle evde zaman geçirdiğini belirtti. Kötü alışkanlığının olmadığını, ailesine düşkün biri olduğunu vurgulayan Köşebent, sosyal medyada bir siteye üye olduğunu ve buradan yapılan paylaşımlarla ilgilendiğini, internet üzerinden gelen mesajlar üzerine eylemi gerçekleştirdiğini öne sürdü.

BABAYI KOMŞULARI KURTARDI

İddianamede, olayda yaralı kurtulan 2 çocuk babası Nevzat Köşebent'in ifadesi de yer aldı. Köşebent ifadesinde, eşinin çığlıkları üzerine yatak odasına gittiğini belirterek, "Eşim yatağındaydı. Kendisine doğru yaklaştığımda yatağın yan kısmından oğlum ayağa kalktı. Bana yaklaştı ve elindeki bıçakla saldırdı. Aldığım darbelerle kan kaybından güçsüzleşmeye başladım. Oğlumun elinden bıçağı aldım, kendi odama giderken peşimden geldi. Bıçağı almak için saldırılara devam etti. Apartmana çıktım, peşimden elinde birkaç tane bıçakla geldi. Karşı komşumuzun kapısını çaldım, kapı açılmadı. Oğlum bıçakla vurmaya devam etti. Komşularım oğlumun elinden bıçağı almaya çalıştı. Sonra gelen ambulansla hastaneye kaldırıldım" diye konuştu.

SUÇA KARŞI CEZA SORUMLULUĞU TAM

İstanbul Adli Tıp Grup Başkanlığı Gözlem İhtisas Dairesi'nce sanık hakkında hazırlanan raporda, Ahmet Yavuz Köşebent'in cezai sorumluluğunu etkileyecek, bilinç ve harekat serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak herhangi bir akıl hastalığı veya zayıflığı saptanmadığı, suçu işlediği sırada davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızanın içinde olduğunu gösterecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye rastlanmadığı ve suça karşı ceza sorumluluğunun tam olduğu belirtildi.

OLAYDA 6 BIÇAK KULLANMIŞ

İddianamede, sanık Ahmet Yavuz Köşebent'in olayda 6 ayrı bıçak kullandığı, babasının tüm çabasına rağmen eylemine son vermeyerek, aksine suç aletinin elinden alınmasıyla pes etmeyip yeni suç aletlerini alarak babasının peşinden gidip eylemine kararlı bir şekilde devam ettiği, ancak komşularının engellemeleri ve kendisinin bitkin düşmesiyle eylemine son vermek zorunda kaldığı sabit olduğu bildirildi.