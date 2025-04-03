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Erzincan'da İnşaatta 4. Katta İple Asılı Bir Ceset Bulundu

Erzincan'da İnşaatta 4. Katta İple Asılı Bir Ceset Bulundu
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Erzincan'da devam eden bir inşaatın dördüncü katında Ozan K. (35) isimli bir kişinin cesedi iple asılı halde bulundu. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Şüpheli ölümle ilgili tahkikat başlatıldı.

Erzincan'da yapımı devam eden 4 katlı inşaatın üst katında iple asılı halde bir kişinin cesedi bulundu.

Olay, bugün saat 14. 30 sıralarında Nusret Çetinkaya Caddesi'ndeki bir inşaatın dördüncü katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki inşaat işçisi dördüncü kata fayans bırakmak için çıktıkları sırada iple asılı halde cesetle karşılaştılar. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden şahsın Ozan K., (35) olduğu belirlendi. Olay yeri ekipleri ve savcının incelemede bulunmasının ardından ceset otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Ozan K.'nin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Şüpheli ölümle ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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