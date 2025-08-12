Erzincan'da asayiş bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

Erzincan'da Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında Haziran ve Temmuz ayına ilişkin asayiş bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Erzincan Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ve İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba katıldı.

Uyuşturucu, terör, trafik ve göçle mücadele konularında yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi veren Vali Aydoğdu, "Erzincan'ın huzuru ve güvenliğini sağlanmak için var gücümüzle, kolluk kuvvetlerimizle rehavete kapılmadan, gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Vali Aydoğdu Haziran ve Temmuz ayına ilişkin verileri şöyle paylaştı:

"2025 yılı Haziran ve Temmuz aylarında ilimiz genelinde terör örgütlerine yönelik olarak toplam 20 terör operasyonu icra edilmiştir. İcra edilen bu operasyonlar sonucunda 20 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır.

Kişilere karşı işlenen 10 önemli suça ilişkin veriler incelendiğinde; ilimiz genelinde 2024 yılı Haziran ve Temmuz aylarında toplam 457 olay, 2025 yılının aynı döneminde ise toplam 470 olay meydana gelmiştir.

Hem 2024 yılı hem de 2025 yılı Haziran ve Temmuz aylarında meydana gelen tüm olaylar aydınlatılarak aydınlatma oranımız %100 olmuştur.

Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suça ilişkin veriler incelendiğinde ise 2024 yılı Haziran ve Temmuz aylarında toplam 58 olay meydana gelmiş olup 2025 yılının aynı döneminde meydana gelen olay sayısı %19 azalarak 47 olaya düşmüştür.

2025 yılı Haziran ve Temmuz aylarında otodan hırsızlık, kapkaç, yankesicilik, motosiklet hırsızlığı, oto hırsızlığı ve gasp suçları ilimiz genelinde meydana gelmemiştir.

2025 yılı Haziran ve Temmuz ayları içerisinde kolluk birimlerimizce yapılan çalışmalar sonucunda, çeşitli suç türlerinde kesinleşmiş hapis cezası olan ve bu nedenle arama kaydı bulunan;

0 ile 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 115 kişi

5 ile 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi

10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 118 kişi yakalanarak ceza infaz kurumlarına teslim edilmiştir.

Ayrıca ifade için aranan 456 Şahıs hakkında da gerekli işlemler yapılmıştır.

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı kapsamında 2025 yılı Haziran ve Temmuz ayları içerisinde yapılan operasyonlar sonucunda; 9 tabanca, 5 kurusıkı tabanca ve 2 av tüfeği olmak üzere toplam 16 silah ele geçirilmiş olup 17 kişi hakkında da gerekli yasal işlemler yapılmıştır.

Uyuşturucuyla mücadeleye taviz vermeden devam ediyoruz. Bu kapsamda 2025 yılı Haziran ve Temmuz ayları içerisinde Uyuşturucu İmal ve Ticareti Suçu kapsamında 9 operasyon yapılmış olup yapılan operasyonlar sonucunda 14 kişi hakkında adli işlem yapılmıştır.

Kullanıcılık ve Diğer Suçlar kapsamında ise 2025 yılı Haziran ve Temmuz aylarında ilimiz genelinde 39 olay meydana gelmiş olup meydana gelen bu olaylar ile ilgili olarak 55 kişi gözaltına alınmıştır.

2025 yılı Haziran ve Temmuz döneminde 2.768 gram esrar, 74 gram bonzai, 6.323 gram metamfetamin, 63 gram afyon sakızı ve 5 gram skunk olmak üzere toplam 9 kilo 233 gram uyuşturucu madde, 983 kök kenevir, 23 adet sentetik ecza ve 2 adet ecstasy ele geçirilmiştir.

2025 yılı Haziran ve Temmuz döneminde Siber Suçlarla Mücadele kapsamında yapılan siber devriyelerde 29'u asayiş, 13'ü terör, 23'ü güvenlik, 40'ı siber, 1'i kaçakçılık ve 30'u de diğer suçlar olmak üzere suç unsuru tespit edilen toplam 149 şahıs ve hesap hakkında işlem yapılmıştır.

2024 yılı Haziran ve Temmuz aylarında meydana gelen trafik kazalarında, kaza yerinde hayatını kaybeden kişi sayısı 9 iken 2025 yılı aynı döneminde kaza yerinde hayatını kaybeden kişi sayısı 2'dir.

2024 yılı Haziran ve Temmuz aylarında denetlenen toplam araç sayısı 133.739 iken, bu sayı 2025 yılı aynı döneminde %2 artışla 135.923 olmuştur. 2025 yılı Haziran ve Temmuz döneminde yapılan denetim ve uygulamalarda trafik kurallarına uymadığı tespit edilen toplam 16.211 araca işlem yapılmıştır.

2025 yılı Haziran ve Temmuz döneminde 5 araca çakar denetimi yapılmıştır.

2025 yılı Haziran ve Temmuz döneminde toplam 584 ticari taksi denetlenmiş olup yapılan denetimler sonucunda 21 ticari taksiye işlem yapılmıştır.

İlimiz genelinde denetim yapılan okul servisi verilerine baktığımızda ise 2025 yılı Haziran ve Temmuz döneminde 75 okul servisi denetlenmiş olup yapılan denetimler sonucunda 2 okul servisine işlem yapılmıştır.

2025 yılı Temmuz ayı sonu itibarıyla Erzincan'da "Geçici Koruma Altındaki" Suriyeli Sayısı 108 kişidir.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 2025 yılı Haziran ayı içerisinde ilimiz genelinde 9 operasyon yapılmış olup yapılan operasyonlar sonucunda 2 organizatör tutuklanmış, 8 araca da el konulmuştur.

İçerisinde Göçnet veri tabanına bağlı bilgisayar, parmak izi cihazı, il göç uzmanı ve tercüman bulunan 1 mobil göç noktasında 2025 yılı Haziran ve Temmuz ayları içerisinde 486 kişiye kimlik denetimi yapılmıştır. Yapılan kimlik denetimlerinde tespit edilen 2 düzensiz göçmen hakkında gerekli işlemler yapılmıştır.

Ormanlar bir ülkenin can damarıdır. Ormanlarımız; atalarımızın emaneti, torunlarımıza borcumuzdur. Onları korumak sadece doğayı değil; bir ülkenin ruhunu, kimliğini, geleceğini korumaktır.

Son zamanlarda havaların ısınması, dikkatsizlik ve ihmal nedeniyle ülkemiz genelinde artan orman yangınlarına karşı bizlerde ilgili tüm birimlerimizle birlikte ilimiz için gerekli tedbirleri aldık. Ama orman yangınlarının maalesef %90'nı insan kaynaklı ihmallerden çıkıyor. Tüm hemşehrilerimizden isteğimiz Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonumuzca alınan ve Valiliğimiz web sayfası duyurular bölümünde yayımlanan kararlara uymaları. Sigara izmaritlerini yerlere atmamaları. Özellikle de kırsal alanlarda sigara izmaritlerini mutlaka söndürmeleri. Anız yakmamaları. Kırsal alanlarda ateş yakmamaları. Ormanlık bölgelerde ve kırsal alanlarda ateş veya duman gördüklerinde hiç vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulunmaları çok önemli.

Devletimizin tüm kurumlarıyla sahada olduğu bu süreçte, bizler de Valilik olarak ilgili tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışmaya, gerek önleyici tedbirlerde gerekse müdahale ve iyileştirme süreçlerinde koordinasyonu en üst düzeyde sağlamaya devam edeceğiz. Muhtarlarımızdan sivil toplum kuruluşlarımıza, öğretmenlerimizden öğrencilerimize, güvenlik güçlerimizden gönüllü vatandaşlarımıza kadar herkesin bu mücadelede bir yeri, bir sorumluluğu vardır. Hep birlikte, el birliğiyle, Erzincan'ımızın yeşilini, doğasını, geleceğini koruyacağız.

Çünkü ormanlarımız; yalnızca ağaçlardan, dallardan ve yapraklardan ibaret değildir. Onlar, iklimin denge terazisi, canlıların sığınağı, insanın vicdan aynasıdır.

Bu topraklarda nefes alan her bireyin ortak görevi; ormanları korumak, çoğaltmak ve yaşatmaktır. Doğamıza sahip çıkmayı sadece çevresel bir sorumluluk değil, aynı zamanda milli bir vazife olarak görüyoruz.

Erzincan huzurlu ve güvenli bir şehirdir. Şehrimizin huzur ve güvenliğini bozmaya çalışanlara da kesinlikle müsaade etmiyoruz ve etmeyeceğiz de.

Tüm çabamız, tüm gayretimiz Erzincan'ımızda var olan huzur ve güven ortamını daha da iyi noktalara getirmek içindir.

Bu nedenle mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle görev yapan emniyet ve jandarma teşkilatımızın tüm kahraman mensuplarına teşekkür ediyorum." - ERZİNCAN