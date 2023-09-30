Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Ersin Mahmutluoğlu koronavirüsten hayatını kaybetti

Hatay Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mahmutluoğlu'nun vefat haberini duyuran Türk Tabipleri Birliği, "Klinik ve radyolojik olarak COVID-19 ile uyumlu vakalarla karşı karşıya kalınma sıklığı artış göstermektedir. Eris varyantına karşı koruyuculuğu yüksek aşıların kullanıma girmesine yönelik girişimler en kısa sürede yapılmalıdır. Halk sağlığı önlemleri alımalıdır." dedi.

Türk Tabipleri Birliği, Hatay Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun Covid-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

BAŞHEKİM KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞTÜ

Hatay Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mahmutluoğlu'nun Covid-19 uyumlu klinik bulgularla yaşamını yitirdiği belirtildi.

Başhekim Ersin Mahmutluoğlu

"VAKALARDA ARTIŞ GÖRÜLMEKTE"

Mahmutluoğlu'nun vefatına ilişkin açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Eris varyantındaki artışa dikkat çekti. Önlemlerin bir an önce alınması gerektiğini belirten TTB açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "COVID-19 PCR testi negatif olmakla birlikte klinik ve radyolojik olarak COVID-19 ile uyumlu vakalarla karşı karşıya kalınma sıklığı artış göstermektedir.

"HALK SAĞLIĞI ÖNLEMLERİ ALINMALI"

Adana Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu, COVID-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Meslektaşımızın yakınlarına başsağlığı diliyor ve tekrarlıyoruz: Eris varyantına karşı koruyuculuğu yüksek aşıların kullanıma girmesine yönelik girişimler en kısa sürede yapılmalı; el yıkama alışkanlığının korunması, kamusal alanların temizliğinin sağlanması, kapalı ve kalabalık alanlarda ve sağlık kurumlarında maske kullanılması, doğru bilgilerin şeffaf bir biçimde paylaşılması gibi halk sağlığı önlemleri alınmalıdır. Unutmayalım; kapalı ortamlarda maske, bizi ve sevdiklerimizi koruyacaktır."