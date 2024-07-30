Üye Girişi
Haberler

Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan Linda De Sousa Abreu, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Londra'daki Wandsworth Cezaevi'nde çalışan Linda De Sousa Abreu, bir mahkumla cinsel ilişkiye girerken görüntülendi. Olay 27 Haziran'da gerçekleşti ve sosyal medyada yayıldı. Savcılar, Abreu'nun lüks eşya hırsızı mahkum Linton Weirich ile bilerek cinsel içerikli görüntüler çektiğini iddia etti. Abreu, görevi kötüye kullanma suçunu kabul etti ve şartlı tahliye edildi. Evli ve çocuklu olan Abreu, Madrid'e kaçmaya çalışırken yakalandı.

İngiliz kadın cezaevi görevlisi Linda De Sousa Abreu (30), Londra'daki Wandsworth Cezaevi'nde bir mahkumla cinsel ilişkiye girerken görüntülendi vekötüye kullanma suçunu kabul etti.

BBC'nin haberine göre, 27 Haziran'da gerçekleşen olay başka bir mahkum tarafından kaydedilmiş ve sosyal medyada yayılmıştır. Savcılar, cinsel içerikli görüntülerin satıldığı internet sayfası hesabı olan Abreu'nun, lüks eşya hırsızlığından tutuklu Linton Weirich ile çekilen müstehcen videoya bilerek çektiğini belirtti.

Savcı Tetteh Turkson, "De Sousa açıkça istekli bir şekilde mahkumla ilişkiye girdiğini ve sorumluluktan kaçabileceğini düşündü. Bu, halkın güveninin şok edici bir ihlaldi," dedi.

Abreu, maksimum cezası müebbet hapis olan kamu görevinde görevi kötüye kullanma suçlamasını kabul etti. Şartlı kefaletle serbest bırakıldı ve 7 Kasım'da tekrar mahkemeye çıkacak.

Evli ve çocuk sahibi olan Abreu, polis soruşturması sonucunda tutuklanmıştı. Portekiz pasaportu sahibi olan kadın, işverenlerine işe dönmeyeceğini söyledikten sonra Madrid'e kaçmaya çalışırken Heathrow Havalimanı'nda yakalandı.

Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan Linda De Sousa Abreu, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı

Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren İngiliz kadın gardiyan Linda De Sousa Abreu, müebbet hapis cezası ile karşı karşıya kaldı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Birleşik Krallık Suç Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin

AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin

 Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı

Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı

 Kenan Işık için AKM'de tören düzenleniyor! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti

Kenan Işık için AKM'de tören düzenleniyor! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti

Bakmadan Geçme

2024 İBB Burs başvurusu ne zaman başlayacak? İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu başladı mı? 2024 TBMM TATİL TAKVİMİ l Meclis tatile mi girdi? Meclis tatile ne zaman girecek, kaç gün sürecek? Bugün (30 Temmuz) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri! Cennet Cehennem Mağarası giriş ücreti ne kadar? Cennet Cehennem Mağarası ne zaman, hangi günler açık? Beşiktaş-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Sakaryaspor maçı şifresiz mi? Kazımcan Karataş kimdir? FC Orenburg'a kiralanan Kazımcan Karataş kaç yaşında nereli? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 30 Temmuz güncel altın fiyatları! Altın yükseliyor mu? Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lugano-Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Hayvan hakları nedir? Hayvan hakları neden önemli? Hayvan hakları nasıl ortaya çıktı? Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı mı, ne zaman açılıyor? Çukurova Uluslararası Havalimanı nerede? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Merkür Retrosu ne zaman? Ağustos ayında Merkür Retrosunun 12 burca etkileri neler? Merkür retrosu kaç gün sürecek? Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Olimpiyat Oyunları Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Ayşegül Ovalıoğlu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ayşegül Ovalıoğlu kaç yaşında, nereli? Ayşegül Ovalıoğlu biyografisi! Sokak hayvanları yasası maddeleri! Sokak köpekleri yasası ilk 5 madde nedir?
Bipolar hastası genç kadın geride yürek yakan bir video bırakarak kendini astı

Bipolar hastası genç kadın geride yürek yakan bir video bırakarak kendini astı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title