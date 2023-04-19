Erkek arkadaşını öldüren kadın için iddianame hazırlandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan tartışma sonucunda evine gelen erkek arkadaşını av tüfeği ile vurup öldüren kadın için kasten öldürme suçu ile müebbet hapis cezası istendiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer Bağlıağaç Mahallesi'nde 13 Aralık 2022 tarihinde meydana gelen olayda K.Ç. (31) isimli kadın evine gelen Ömer Karaca'yı (32) av tüfeğiyle öldürmüştü. K.Ç. jandarma tarafından yakalanıp soruşturmasının tamamlanmasının ardından cezaevine konulmuştu. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı K.Ç. hakkında kasten öldürme suçu nedeniyle müebbet hapis cezası ile cezalandırılması için iddianame hazırladı.

Fethiye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iddianame kabul edilip K.Ç. hakkında dava açıldı. İddianamede K.Ç. ile Ömer Karaca'nın eski sevgili oldukları, mesajlaşarak görüşmeye başladıkları, 07.12.2022 tarihinde şüphelinin bebeği ile birlikte ikamet ettiği Bağlıağaç Mahallesi Kaynarca mevkiinde bulunan evde buluştukları, sonrasında olay gününe yani 13 Aralık 2022 tarihine kadar mesajlaşmaya devam ettikleri, olay günü sabah saatlerinde mesajlaştıkları esnada K.Ç.'nin Ömer Karaca'dan kendisine sigara getirmesini ancak babasının eve gelme ihtimali olduğundan kapıya bırakmasını istediği, saat 11 sıralarında Karaca'nın, K.Ç.'nin ikametinin bahçe kapısına sigara bıraktığı, şüphelinin babasının gelip gittikten sonra akşam saatlerinde buluşmak için Karaca'yı evine davet ettiği, akşam saat 20.00 sıralarında Ömer Karaca'nın K.Ç.'nin evine geldiği, yanında getirdiği alkolü içtiği ve sarhoş olduğu, şüphelinin ise bebeği olması nedeniyle az miktarda alkol aldığı ardından tespit edilemeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandığı, bu sırada K.Ç.'nin babasına ait olan av tüfeğiyle bir kez ateş ederek Ömer Karaca'yı öldürdüğü, ardından 156 ve 112'yi arayıp durumu bildirdiği belirtildi.

Korkutmak istemiş

K.Ç.'nin yer gösterme işleminde verdiği ifadesinde, Ömer Karaca'nın sigara istediğini alkollü bir şekilde elinde viski şişesiyle eve geldiğini Karaca'ya evden gitmesini söylediğini, gitmemekte ısrar edince babasına ait olan ev tüfeğini korkutmak amacıyla Ömer Karaca'ya doğrulttuğunu, Karaca'nın 'silahı çıkarıyorsan sıkacaksın' şeklinde sözler söyleyerek üzerinde doğru yürüyerek tüfeğin namlusunu göğsüne dayadığını, ardından "sık hadi diyerek" parmağını tetiğe doğru uzattığını söyledi. K.Ç.'nin Ömer Karaca'nın parmağının değmesiyle tüfeğin ateş aldığını beyan ettiğinin yer aldığı iddianamede cumhuriyet savcısının talimatıyla suçta kullanılan av tüfeğine ölçüm yapıldı. 120 santim boyunda namlu ucundan tetiğe uzunluğunu 86 santim olduğunun tespit edildiği ve kullanılan av tüfeği üzerinde yapılan parmak izi incelemesinde Ömer Karaca'ya ait herhangi bir iz tespit edilemediği belirtildi. K.Ç.'nin üzerinde bulunan siyah mini elbiseden svap örnekleri alındığı, K.Ç. ve Ömer Karaca'nın cep telefonuna el konularak inceleme yapıldığı, her ikisinin mesajlaştıklarının tespit edildiği, aralarının iyi olduğu, olay günü Ömer Karaca'nın K.Ç.'ye sigara getirdiği akşam buluşmak için K.Ç.'nin Ömer Karaca'yı eve davet ettiği ve eve geldiğinin görüldüğü kaydedildi.

"Kesinlikle öldürmek istemedim"

K.Ç.'nin cumhuriyet savcısı huzurunda verdiği geniş çaplı ifadenin de yer aldığı iddianamede, "Eve geldiğinde sarhoş gibiydi. Montunun içerisinden viski çıkardı. Oturup içmeye başladı. Hatta bana da bir duble viski koydu. Ben çok az içtim. Olay sırasında sarhoş değildim. Sonrasında bana yakınlaşmaya çalıştı. Gitmesini söyledim. Kaç kez koltukta yer değiştirdim. Babamın evinde duvar kenarında bulunan av tüfeğini eline alıp korkutmak amacıyla doğrulttum. Ancak Ömer hiç korkmadı. Göğsünü namlunun ucuna dayadı. Bunu tutuyorsan sıkacaksın dedi. Ben bırakmasını söyledim. Ancak o iyice kendisine bastırdı. Bu şekilde kapıya doğru ilerledik. Ömer bir eliyle tüfeğin ucunu göğsüne bastırıyor, bir eliyle de tetiğe doğru uzanıyordu. Bana 'hadi vur vur' diye bağırıyordu. Bu esnada bebeğim arka odada ağlıyordu. Bir anda tüfek ateş aldı. Benim elim bu esnada tetikte değildi. Onun eli tetikteydi. Ben şoka girdim. Bebeğimin yanına koştum. Kapıdan tangır tangır ses geldi. Ben havaya ateş edildiğini, Ömer'in de çıkıp gittiğini düşündüm. Sonra odaya girdiğimde Ömer'i yerde gördüm. Tüfekte kapının orada dikiliydi. Nasıl o konuma geldi hatırlamıyorum. Jandarmayı arayıp ambulans istedim. O esnada şok geçiriyordum. Kesinlikle Ömer'i öldürmek istemedim. Sadece korkutmak istemiştim. Silah nasıl ateş aldı bilmiyorum. Ben normalde tüfek kurmasını bilmiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor

İddianamede, olay gecesi daha öncesinde aralarında husumet bulunmayan eski sevgilisi K.Ç.'nin daveti üzerine Ömer Karaca'nın bu ikamete geldiği, tespit edilemeyen bir nedenden aralarında tartışma yaşandığı, K.Ç.'nin babasına ait olan av tüfeğiyle bir kez ateş ederek Ömer Karaca'yı öldürdüğü, kasten öldürme suçunu işlediği kanaati ile K.Ç.'nin müebbet hapisle cezalandırılmasının istendiği öğrenildi. Fethiye 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki günlerde görülecek duruşmada K.Ç. adlı kadın hakim karşısına çıkacak. - MUĞLA