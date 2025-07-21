Erdek'te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından "sabotaj" çıktı

Erdek'te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından 'sabotaj' çıktı
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Erdek ilçesinde günlerdir devam eden su kesintilerinin nedeninin sabotaj olduğunu açıkladı. Sahte plakalı araçla gelen 4 kişinin, içme suyu altyapısına müdahale ederek suyun akış yönünü değiştirdiğini söyleyen Akın, o ana ait fotoğrafı da paylaştı. Suçüstü yakalanan 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde günlerdir devam eden su kesintisi vatandaşı çileden çıkardı. Ekipler sorunu çözmeye çalışırken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan çok konuşulacak bir iddia geldi.

ERDEK'TEKİ SU KESİNTİSİYLE İLGİLİ "SABOTAJ" İDDİASI

Ahmet Akın, içme suyu hattına sabotaj yapıldığını öne sürdü. 4 kişinin içme suyunun akış yönünü değiştirdiğini belirten Akın, o anlara ait olduğunu söylediği bir fotoğrafı da paylaştı.

Ahmet Akın paylaşımında şunları söyledi: "İçme suyu hatlarımıza yapılan sabotaj girişimi üzerine Balıkesirli hemşehrilerime üzülerek duyurumdur. Kıymetli hemşehrilerim, Erdek'te günlerdir vatandaşlarımızı mağdur eden su kesintilerini çözmek için yaptığımız çalışmalar sonucunda bizleri dehşete düşüren bir gerçekle karşılaştık.

BASKİ ekiplerimiz, sahte plakalı bir araç ile bölgeye gelen dört kişinin Erdek ilçemizde içme suyu temini sağlayan TM1 su alma altyapısına sabotaj girişiminde bulunup su alma altyapısına müdahale ederek suyun akış yönünü değiştirdiğini tespit etti. Olay emniyet güçlerimize intikal ettirildi. Şüpheli şahıslar suçüstü yakalandı ve savcılığa sevk edildi.

Hemşehrilerimizin sağlığına, kamu hizmetine ve en temel yaşam hakkına yönelik yapılan bu saldırının cezasız kalmaması adına hukuki süreci hassasiyetle takip edeceğiz.

Yıllardır "görünmez" denilerek ihmal edilen altyapımız için göreve geldiğimiz ilk günden itibaren gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimiz müsterih olsun; suyumuzu, toprağımızı, hakkımızı sonuna kadar koruyacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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