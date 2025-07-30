Ercan Saatçi'nin acı günü! Annesi Nezahat Saatçi hayatını kaybetti

1990'lı yılların unutulmaz müzik grubu "İzel-Çelik-Ercan" ile bir döneme damga vuran, ardından kariyerine solo olarak devam eden müzisyen ve yapımcı Ercan Saatçi, büyük bir acıyla sarsıldı. Ünlü sanatçı, annesi Nezahat Saatçi'nin hayatını kaybettiğini sosyal medya üzerinden paylaştığı bir gönderiyle duyurdu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Nezahat Saatçi'nin cenazesi, bugün İstanbul'daki Şakirin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

30 YIL SONRA GELEN BULUŞMAYLA YENİDEN GÜNDEME GELMİŞTİ

1992 yılında yollarını ayıran İzel Çeliköz, Çelik Erişçi ve Ercan Saatçi üçlüsü, 2022 yılında hayranlarını şaşırtan bir kararla tekrar bir araya gelmişti. Yeniden sahne almaya başlayan grup, nostaljik şarkılarıyla büyük beğeni toplamış, Türkiye genelinde verdikleri konserlerle eski günleri aratmayan bir atmosfer yaratmıştı.