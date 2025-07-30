Ercan Saatçi'nin acı günü! Annesi Nezahat Saatçi hayatını kaybetti

Ercan Saatçi'nin acı günü! Annesi Nezahat Saatçi hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1990'lı yıllarda İzel-Çelik-Ercan grubuyla müzik dünyasında fırtınalar estiren, sonrasında solo kariyerinde de önemli başarılara imza atan Ercan Saatçi, annesi Nezahat Saatçi'nin vefat haberiyle sarsıldı. Ünlü sanatçı, acı kaybını sosyal medya hesabından duyurdu. Nezahat Saatçi, bugün Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1990'lı yılların unutulmaz müzik grubu "İzel-Çelik-Ercan" ile bir döneme damga vuran, ardından kariyerine solo olarak devam eden müzisyen ve yapımcı Ercan Saatçi, büyük bir acıyla sarsıldı. Ünlü sanatçı, annesi Nezahat Saatçi'nin hayatını kaybettiğini sosyal medya üzerinden paylaştığı bir gönderiyle duyurdu.

Ercan Saatçi'nin acı günü! Annesi Nezahat Saatçi hayatını kaybetti

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Nezahat Saatçi'nin cenazesi, bugün İstanbul'daki Şakirin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Ercan Saatçi'nin acı günü! Annesi Nezahat Saatçi hayatını kaybetti

30 YIL SONRA GELEN BULUŞMAYLA YENİDEN GÜNDEME GELMİŞTİ

1992 yılında yollarını ayıran İzel Çeliköz, Çelik Erişçi ve Ercan Saatçi üçlüsü, 2022 yılında hayranlarını şaşırtan bir kararla tekrar bir araya gelmişti. Yeniden sahne almaya başlayan grup, nostaljik şarkılarıyla büyük beğeni toplamış, Türkiye genelinde verdikleri konserlerle eski günleri aratmayan bir atmosfer yaratmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
Rusya'daki 8.8'lik deprem sonrası korku filmlerini andıran görüntü

8.8'lik deprem sonrası korku filmlerini andıran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den 145 milyon euroluk transfer

Fenerbahçe'den 145 milyon euroluk transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.