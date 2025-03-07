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Epilepsi Hastası Kadın Zeytin Ağacı Altında Bulundu

Epilepsi Hastası Kadın Zeytin Ağacı Altında Bulundu
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Adana'nın Kozan ilçesinde 55 yaşındaki Dudu Aktürk, evinden çıktıktan sonra kayboldu. 40 kişilik arama ekibi tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Aktürk zeytin ağacı altında sağ salim bulundu. Sağlık durumu iyi olan kadın, yakınlarına teslim edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde dün öğlen saatlerinde evinden çıkan ve haber alınamayan epilepsi hastası 55 yaşındaki Dudu Aktürk, 40 kişilik ekibin yaptığı 4 saatlik aramayla gece yarısı zeytin ağacı altına bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ağlıboğaz Mahallesi Ay Sokak'taki evinden dün öğlen saatlerinde çıkan ve epilepsi hastalığı bulunan Dudu Aktürk akşama kadar dönmedi. Yakınları tarafından bölgede aranan kadına ulaşılamayınca durum polise ve arama kurtarma ekiplerine bildirildi. Bölgeye AFAD, AKOM, Yesevi Arama Kurtarma, MEB AKOP ekiplerinden oluşan 40 kişi gitti. 40 kişilik ekip ve mahalle sakinlerinin de desteğiyle 3-4 kilometrelik sarp kayalıkların da olduğu bölgede çalışma yaptı. Ekiplerin gece yarısına kadar sürdürdüğü çalışmada mutlu haber geldi. Aktürk, bir zeytin ağacının altında bulundu. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen Aktürk, ekipler tarafından evine getirildi. Aktürk'ün evde kullandığı ilaçlarını vererek geçmiş olsun temennisinde bulunan ekipler bölgeden ayrıldı. Mahalle sakinleri de Dudu Teyze bulunduğu için mutlu olduklarını ifade etti.

Yesevi Arama Kurtarma ekip lideri Ali Yılmaz, 4 kilometrelik sarp kayalık alanda arama çalışması yapıldığını ve Dudu Teyze'yi buldukları için sevindiklerini kaydetti.

Arama çalışmalarına destek veren komşulardan Ferhat Köse, "Zeytin ağacı altında bulundu şükür. Çok korktuk ama inşallah bundan sonra bize haber vermeden bir yere ayrılmaz, bizlerd e yanında olacağız" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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