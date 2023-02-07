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Enkazdan 30 saat sonra anne sağ çıktı, 2 çocuğu ise hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Enkazdan 30 saat sonra anne sağ çıktı, 2 çocuğu ise hayatını kaybetti Hatay'da deprem sonrası yıkılan asi nehri kıyısındaki 6 katlı binadan bir anne sağ çıkarken 2 çocuğu ise hayatını kaybetti.

Enkazdan 30 saat sonra anne sağ çıktı, 2 çocuğu ise hayatını kaybetti

HATAY - Hatay'da deprem sonrası yıkılan asi nehri kıyısındaki 6 katlı binadan bir anne sağ çıkarken 2 çocuğu ise hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki depremin ardından en çok etkilenen iller arasında Hatay'da yer aldı. Enkazda arama kurtarma çalışmaları 30'uncu saati gördü. Defne ilçesinde Asi Nehri Kıyısında bulunan 6 katlı binada yerle bir oldu. Binadan 30'uncu saatte bir anne sağ olarak çıkarken 4 ve 6 yaşlarındaki kız çocukları ise ölü olarak çıktı. Anne yaralı halde ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asi Nehri Hatay 3. Sayfa Haberler

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