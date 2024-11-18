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Hatay'da bina enkazının altından çıkan yapı şaşkına çevirdi

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Depremin yıktığı Hatay'da enkazın kaldırılmasıyla yerin yaklaşık 5 metre altında ortaya çıkan ve ibadethane olarak bilinen 'Şapel' olduğu düşünülen yapı merak uyandırdı. Vatandaşlarda hayranlık uyandıran yapı sağlamlığını korumasıyla dikkat çekti.

Hatay'da binaların kaldırılan enkazının ardından yeni bir yapı ortaya çıktı. Bu beklenmedik bulgu, geniş çapta merak uyandırdı ve konu hakkında geniş çaplı araştırmalar başlatıldı.

Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Hatay, tarihi ve kültürel özellikleriyle biliniyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde yerle bir olan Antakya ilçesinde enkazın kaldırılmasıyla tarih gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Antakya ilçesi Ulucami Mahallesi'nde 2 katlı ahşap evlerin bulunduğu bölgede enkazın altında eski dönemlere ait tarihi yapılar çıktı. Yerin yaklaşık 5 metre altında bulunan ve merdivenle inip çıkılan yapının eski dönemlere ait 'Şapel' olarak adlandırılan Hristiyanların ibadethanesi olduğu düşünülüyor. Bölgede yürütülecek çalışmaların geçmişe ışık tutması ve tarihi yapının turizme kazandırılması bekleniyor.

Enkaz Altında Yeni Yapı Bulundu, Merak Uyandırdı

"SANKİ YENİ YAPILMIŞ GİBİ"

Tarih meraklısı Kemal Korkmaz, kentin tarihi yapısına ve medeniyetler şehri olduğuna dikkat çekerek, "Burayı internette gördüm. Araştırdım ve nerede olduğunu buldum. Bulduğum gibi geldim ve harika yapıyı gördüm. Tarihi yapı çok güzel bir yer. Bu tarihi yapı sanki yeni yapılmış gibi duruyor. Depremden önce burada binalar vardı. Depremde binalar yıkıldı. Binaların enkazı kaldırıldıktan sonra altında bu tarihi yapı çıktı. Hatay'ın her yerinde tarihi yapılar ve eserler var. Bu yapılar keşfedilmeyi bekliyor. Umarım korunmaya alındıktan sonra turizme kazandırılır. Bu tarihi yapı çok sağlam duruyor sanki yeni yapılmış gibi görünüyor. Bu yapı yerin 6 metre altında duruyor" dedi.

Enkaz Altında Yeni Yapı Bulundu, Merak Uyandırdı

"EVLERİN ÜZERİNE EVLER KURULMUŞ"

Deprem öncesi bölgede 2 katlı evler bulunduğunu ifade eden Gül Çakan, "Bu yapının üstünde burada oturan insanlar ve evler vardı. Burası tarihi yapıya benziyor. Burada daha önceden çok depremler yaşandı. Bu tarihi yapıda görüldüğü gibi evlerin üzerine evler kurulmuş. Buranın altından eski evler ve taş yapılar çıkıyor. Tek burası değil, şehrin her tarafında tarihi yapılar vardır. Burada en fazla 2 katlı evler vardı ve büyük binalar yoktu. Özellikle tarihi yapılar sadece bu bölgelerde var. Büyük binaların altında çıkmazlar eski Antakya'nın olduğu yerlerde çıkar" ifadelerini kullandı.

Hatay'da bina enkazının altından çıkan yapı şaşkına çevirdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Tunçel:

yüzlerce yıl önce yapılan yapıtların duvarları dikmdik ayakta 15 20 sene önce yapılan konutlar yerle bir.demekki tek sorumlu deprem değil.önlemini almayanlarda.

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