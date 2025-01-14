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'Arkadaşımızın sevgilisi eniştemiz değildir' paylaşımı tartışma yarattı

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Bazı içerik üreticilerinin yayınladığı videolar tartışma yaratıyor. Son olarak bir fenomenin "En yakın arkadaşımızın sevgilisi eniştemiz falan değildir" paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı kullanıcılar paylaşılan videoya "İpin ucu kaçtı" yorumunu yaptı.

Sosyal medyada içerik üreten Gaye Özdemir isimli fenomen, yayınladığı videoyla bir tartışmanın fitilini ateşledi. Özdemir, "Yakın arkadaşımızın sevgilisi eniştemiz değildir" ifadelerini kullandığı bir video yayınladı. Kısa sürede gündem olan ve yüz binlerce izlenme alan videoyu sosyal medya kullanıcıları yorum yağmuruna tuttu.

'Arkadaşımızın sevgilisi eniştemiz değildir' paylaşımı tartışma yarattı

SÖZLERİ TARTIŞMA ÇIKARDI

Gaye Özdemir paylaşımında şunları söyledi: "Arkadaşlar bu konuda bir anlaşalım. En yakın arkadaşımızın sevgilisi eniştemiz falan değildir. Takipleşilmez, o bizi takip etmez. Temas kurulmaz ve baş başa sohbet edilmez. Dağdan geldiysem dağdan geldin deyin ama o arkadaşımızın sevgilisidir ve arkadaşımızı mutlu ettiği kadar hayatımızda vardır. Ayrıldıkları an bizim için biter. Arkadaşımıza kötü davrandığı an biz de onu sevmiyoruzdur. Nokta."

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Özdemir'in paylaşımına bazı kullanıcılar hak verirken, bazı kullanıcılar da "İpin ucu kaçtı" yorumunu yaptı.

'Arkadaşımızın sevgilisi eniştemiz değildir' paylaşımı tartışma yarattı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSezgin Duman:

Tıktok acılen ve derhal kapatılmalı bu kadını tıktoktan

Yorum Beğen3
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