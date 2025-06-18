Emrah Ala Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası Talebi

Emrah Ala Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası Talebi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi Mine Nur Ala'yı bıçaklayarak öldüren Emrah Ala hakkında savcı, 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Duruşma devam ediyor.

Ankara'da boşanma aşamasındaki eşi maktul Mine Nur Ala'yı 5 kez bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Emrah Ala hakkında mütalaa açıklandı. Savcı, Ala hakkında, 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emrah Ala, taraf avukatları ve maktul Mine Nur Ala'nın arkadaşları katıldı. Mahkeme başkanı mütalaanın hazır olduğunu belirterek sözü savcıya verdi. Sanık Ala'nın, maktul Ala'yı 5 bıçak darbesiyle öldürdüğünü ifade eden savcı, sanık hakkında, 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep etti.

Buna karşı söz alan müşteki avukatı, "Verilecek ceza en üst sınırdan olmalı ki kadın cinayetleri azalır. Sanığın cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.

Mahkeme başkanının söz vermesi üzerine konuşan sanık Ala, "Olay yerinde bulunan bıçağı Mine Nur getirdi. Yüzüme tükürdüğü için cinnet geçirdim, pişmanım. Maktulün ailesinden özür diliyorum" beyanına yer verdi. Mütalaaya ilişkin süre talep eden sanık avukatının bu talebi mahkeme heyetince kabul edilirken bir sonraki duruşma 1 Temmuz'a bırakıldı.

'Olayın geçmişi'

Olay günü Emrah Ala çocuklarını görmek için kayınvalidesinin evine gitti. 10 Aralık 2023 günü küçük oğluyla vakit geçiren Emrah, çocuğu kayınvalidesinin evine bıraktı. İddiaya göre bu sırada genç kadın, "Seninle konuşacaklarım var, çocuğu bırakınca gitme" dedi. Emrah Ala, daha sonra arabayla eşini alarak İmrahor istikametine gitti. Yol boyunca genç kadın, boşanmak istediğini, kendisine yeni bir hayat çizeceğini eşine söyledi. İmrahor Viyadüğü'nün arka kısmındaki boş arazide bir süre araç içinde konuşan çiftin, konuşması tartışmaya dönüştü. Bu sırada, Emrah Ala, aracın arka tarafında oturan eşini boynundan bıçaklayarak öldürdü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayetle ilgili sürdürdüğü soruşturmayı tamamlayarak, Emrah Ala hakkında 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşi tüm bölgeye yayılıyor, Türkiye olarak hazırlıklıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e gözdağı: Hazırlıklıyız
Özgür Özel, Muharrem İnce'yi CHP'ye davet etti

Özgür Özel, İnce'yi CHP'ye davet etti! Yanıt hemen geldi
Hamaney'i küplere bindiren senaryo: Çok ağır sonuçları olur

Hamaney'i küplere bindiren senaryo: Çok ciddi sonuçları olur
Rusya savaşa dahil olmaya hazırlanan ABD'yi açık açık tehdit etti

Rusya'dan ABD'ye tehdit gibi uyarı: Bunu aklınızdan bile geçirmeyin
İsrailli 2 bakan birbirine girdi

İran'ın füzeleri kabineyi de vurdu! 2 bakan birbirine girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
Bu gece akaryakıta çifte zam geliyor

Savaşın ateşi araç sahiplerine anahtar bıraktıracak! Çifte zam geliyor
Netanyahu, savaş korkusu yaşayan İsraillilerin ülkeden çıkışını yasakladı

Kendi halkına da zulmetmeye başladı! Ülkeyi karıştıran yasak kararı
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
Araç alım-satımında yeni dönem! Tümü için zorunlu hale geldi

Araç alım-satımında yeni dönem! Tümü için zorunlu hale geldi
İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan 'ayaklanma' çağrısı

İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan "ayaklanma" çağrısı
İsrail'in İranlı komutanları nasıl öldürdüğü halka yapılan uyarıda ortaya çıktı

İranlı komutanlar böyle öldürülmüş! Halka yapılan uyarıda ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.