Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üniversiteye hazırlanıyordu, hayalleri yarım kaldı! 18 yaşındaki Berfin'in acı sonu

3. Sayfa Haberleri

Üniversiteye hazırlanıyordu, hayalleri yarım kaldı! 18 yaşındaki Berfin'in acı sonu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde elektrikli bisikletten düşen genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İşe gitmek elektrikli bisikletiyle evden çıkan 18 yaşındaki Berfin Günden, yolda dengesini kaybederek düştü.

Sabah saatlerinde Armutalan Mahallesi'nde meydana gelen olayda sabah işe gitmek için elektrikli bisikleti ile yola çıkan 18 yaşındaki Berfin Günden dengesini kaybederek yolda düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yoldan geçen bir vatandaşın yerde yatan genç kızı görüp 112 Acil Servisi aramasının ardından kaza yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızı Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayan genç kızın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Üniversiteye hazırlanıyordu, hayalleri yarım kaldı! 18 yaşındaki Berfin'in acı sonu

SINAVLARA HAZIRLANIYORDU

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazenin ailesine teslim edileceği öğrenildi. Üniversite sınavlarına hazırlandığı ve bir otelde çalıştığı öğrenilen genç kızın ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay yerinden kareler;

Üniversiteye hazırlanıyordu, hayalleri yarım kaldı! 18 yaşındaki Berfin'in acı sonu

Üniversiteye hazırlanıyordu, hayalleri yarım kaldı! 18 yaşındaki Berfin'in acı sonu

Üniversiteye hazırlanıyordu, hayalleri yarım kaldı! 18 yaşındaki Berfin'in acı sonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Armutalan Marmaris Muğla 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title