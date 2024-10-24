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Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler

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FETÖ'cü teröristlerin, elebaşı Gülen için düzenlenen cenaze töreni öncesi örgüt üyelerine uyarı mesajları gönderdiği ortaya çıktı. Mesajlarda "Maske, şapka ve gözlük takın" şeklinde uyarılar alan örgüt üyeleri, New Jersey'deki Skylands Stadium'da düzenlenen cenaze töreninde yüzlerini gizlemeye çalıştı.

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesine katılan örgüt mensupları, yüzlerini gizlemek için büyük çaba sarf etti.

20 Ekim'de öldüğü duyurulan elebaşı Gülen'in New Jersey eyaletindeki Skylands Stadium ismindeki spor kompleksinde cenazesine katılan FETÖ mensuplarından bir bölümü, taktıkları şapka, gözlük ve maskelerle yüzlerini gizlemeye çalıştı.

"MASKE, ŞAPKA, GÖZLÜK TAKIN"

FETÖ elebaşı için düzenlenecek tören yerinin bilgileri son saatlere kadar gizli tutulurken, saatler öncesinde örgütün WhatsApp gruplarından bilgilendirme yapıldı. Söz konusu bilgilendirme mesajında, elebaşı Gülen'in cenazesine katılacak örgüt mensuplarına, yanlarına yüzlerini gizleyebilecek eşyalarını almaları tavsiye edildi. Mesajda, "Maske, şapka ve gözlük takın. TR basını olacak. Güvenlik olacak. QR kodu ile stadyuma giriş yapılacak." ifadesi yer aldı.

YÜZLERİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞTILAR

Öğlen saatlerinde stadyuma akın eden FETÖ mensuplarının şapka ve maskelerle yüzlerini kapadığı, açıkta kalan göz bölgelerini de gözlük takarak gizlenmeye çalıştıkları gözlendi. Sarı yelekli bazı örgüt mensupları da basın mensuplarını görünce yüzlerini elleriyle gizlemeye çalıştı.

Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler

Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler

Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler

Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler

Elebaşı Gülen'in cenazesinden dikkat çeken kareler
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

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Yorumlar (34)

Michael Stekelenburg:

YALAN HABER YAPMA! HERKESİN ELI YUZU ACIK 40-50BIN İNSAN KATILDI CENAZEYE. AMA KOLAY TABİ CAHİL MILLETI KANDIRMAK. BURAYA NE YAZSAN INANACAKLAR. MAHSER DE KİM KIMDEN HAKKINI ALACAK GÖRECEKSİNİZ

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230
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Ali Keleşoğlu:

bu da öldü bakalım şimdi herşeyi fetöye bağlamaya devam edecek mi asıl fetöcüler

107
77
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Melisa:

Yüzünü örtsen ne fayda.Reziller.

166
5
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Bidüşün:

Maskeye gerek yok yüzsüzlere

125
5
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Kenan Aslan:

Birilerinin hakkına geçecek kapıyı acmasaydi birileri onlar da bu gücü bulamazlardi.Olan halka oldu

47
10
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murat:

Erdogan dedi diye darbeyi bunun yaptıgını nasil bilecez hani bir zamanlar kanıtlayacaklardı ama bişey cikmadi darbeyi kim yapti biz bilyoruz ama ortaya cikacakmı soru o

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31
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ahmet ulker:

Biz bilmeyiz yüzünüzü..varsın dostlarınız cia, mossad bilsin...onlarla haşr olun..

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3
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Yilmaz Haydar:

örtunenler turkıyeden gidenlerdir

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2
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Fatih Polat:

Kendi içlerindeki yüksek akademisyen ler bile gerçekleri, ne dalavere ve oyunlar döndüğünü anlatmışken, hala daha birileri öbür tarafta kim haklı kim haksız göreceksiniz yazıyor…..Devletine kurşun sıkan mı haklı olacak……alırsın havanı

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Selahattin Gurbuz:

Yuhh stad dolmuş

9
4
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