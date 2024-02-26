Elazığ'da krom madeninde göçük: 4 işçi sağ olarak kurtarıldı

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bulunan Bedri Aydın Madencilik'e ait krom madeninde yerin bin 400 metre altında göçük meydana geldi. Göçük altında bulunan 4'üncü işçi de sağ olarak kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Alacakaya-Palu ilçesi sınırlarında bulunan krom üretimi yapılan maden ocağında meydana geldi. Krom çıkartılan maden ocağında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çökme meydana geldi. Göçük altında kalan 4 işçiden biri kendi imkanları ile çıkarken, 2 işçi de UMKE ve AFAD ekiplerinin müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkarılıp ambulansa alındı. Göçük altında kalan son işçi de ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu sağ olarak kurtarıldı. İşçi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

"Hiç kimsenin tereddüdü olmasın olay en ince ayrıntısına kadar incelenecek"

Kurtarma çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, "Palu ilçemiz Kayaönü köyü sınırları içerisinde bulunan krom madeni işletmesinde meydana gelen göçük neticesinde 4 işçimiz göçük altında kalmıştı. İlk etapta bir tanesi süratle kurtarıldı. Arkasında arama kurtarma ekiplerimiz yer altında göçük altında kalan vatandaşa ulaşmak için yoğun bir gayret sarf ettiler. İki işçi kardeşimizi daha yaralı olarak çıkardılar ve hastaneye sevklerini sağladılar. Böylece 3 işçi kardeşimizi göçük altından çıkarmıştık. Kalan işçi kardeşimizi de tahliye etmek için yoğun çalışmalara devam edildi. Sıkışma nedeni ile çalışması zor bir alan olduğu için arama kurtarma ve tahliye ekiplerimiz de yeni bir sıkıntıya yol açmamak için emniyetli bir şekilde çalıştılar ve 4. İşçi kardeşimize de ulaştılar. Sözlü ve göz teması sağlanmıştı. Arkasından göçükten kaynaklanan malzemeyi bertaraf ederek kendisine ulaştılar. İlk tıbbi müdahalesini UMKE ekiplerimiz yer altında yaptı. Hamd olsun bilinci açık şuuru yerinde hayati tehlikesinin olmadığını değerlendiriyoruz. Hastaneye sevki gerçekleştirildi. Böylece 4 işçi kardeşimiz de kurtarmış olduk. Bu çalışmada faaliyette bulunan tüm arama kurtarma ekiplerine teşekkür ediyoruz. Çok şükür can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Şu andan itibaren Palu Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikata başlandı. Bir taraftan o da devam edecek. İdari tahkikatlar da devam edecek. Hiç kimsenin tereddüdü olmasın en ince ayrıntısına kadar incelenecek ve durum neyse açıklığı ile ortaya konulacak. İlk tespitler bir tahkimat göçüğü olduğu şeklinde. Bu bir krom madeni ocağı, kömür madeni ocakları ile karıştırmamak lazım. Bütün maden şirketleri yardıma koştular. Başarılı bir şekilde 4 kardeşimizi de çıkarmanın mutluluğunu yaşattılar" dedi.

Arama kurtarma çalışmaları sona ererken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ELAZIĞ