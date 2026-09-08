‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasında tutuksuz sanıklar savunma yaptı

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında savunma yapan iş insanı tutuksuz sanık Sarp Yalçınkaya, firari sanık Murat Gülibrahimoğlu'nun ofisinde tutuklu sanık Fatih Keleş'i dolar dolu çanta ile ayrılırken gördüğünü anlattı. Soruşturma aşamasında etkin pişmanlık ifadesi veren Yalçınkaya duruşmada, "Gözaltı ve tutuklanma süreci olunca Murat Gülibrahimoğlu çocuklarımı, eşimi tehdit etmiş. Yakınlarım vesilesiyle cezaevinde bulunduğum süreçte hangi kıyafeti giydiğimi, ne yediğimi vesaire bana haber göndererek beni içeride taciz ediyordu" dedi. Yalçınkaya duruşmada ayrıca Murat Gülibrahimoğlu tarafından para toplandığını söyleyerek "Patron başkan olacak destek olmamız lazım, para toplamamız lazım' gibi söylemlerini zaten ifademde de geçirmiştim. Bu paraların hepsinin Cumhurbaşkanlığı seçimi ve diğer konularla alakalı, işte sosyal medyanın yönetilmesi, çeşitli haber kanallarının desteklenmesi için toplandığını kendisinden duydum" ifadelerini de kullandı.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 12'inci gününde tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.

"Fatih Keleş'in Ekrem Başkan'ın sağ kolu olduğunu, belediye desteğini yanına alacağını bana Murat Gülibrahimoğlu söyledi"

Tutuksuz sanık Sarp Yalçınkaya savunmasında "Ben çeşitli tarihlerde altı defa ifade verdim. Bu ifadelerimin hepsinin arkasındayım. Ben ifadelerimin hepsini devletime ve adalet sistemine yardımcı olmak için verdim. Benim ifadelerim bir etkin pişmanlık ifadesi değil, devletime yardımcı olma adına bir vatandaş olarak dosyada sanık olarak ismi geçen firari Murat Gülibrahimoğlu ile beraber geçirdiğimiz dönemde şahit olduklarımdan ibarettir. Bahsi geçen çıkar amaçlı suç örgütünün üyesi değilim. 414 adet sanıktan hiçbir kişiyi tanımıyorum. Murat Gülibrahimoğlu ile ticaretim yakıt alışverişi ile ilgilidir. Benim sadece Murat Gülibrahimoğlu ile aramda ticari ilişki vardır. Ben akaryakıt ticaretiyle uğraşıyorum. Şirketlerim İzmir'dedir. Murat Gülibrahimoğlu ile tanışmamız 2018 yılının çeyreğine dayanmaktadır. Kendisiyle benim direkt bir alışverişim yoktu. Benim yakıt verdiğim müşterim Murat Gülibrahimoğlu ile iş yapmış. Ondan almış olduğu çekleri bana keşide etmiş, önermişti. Müşterim ile beraber gelerek bana verdikleri çekleri ödeyemeyeceğini söylediler. Yardımcı olursam teminat olarak tapu verebileceklerini söyledi Murat Gülibrahimoğlu. Ben de çekinerek tekliflerini kabul ettim. Murat, İzmir'de yaşamamasına rağmen İzmir bürokrasisi ve siyasetindeki isimlerle ilişkileri çok yakındı. Bana olan borcunu dolara çevirip ödeme yapacağını ve buna istinaden arsa teminatı vereceğini konuşmuştum. Tanışıklığımız ilerleyince 2020 yılında borçlarına karşılık hafriyat işine ortak etmek istediğini söyledi. Benim borcumu öde dediğimde, 'sana borcunu ödeyeceğim, Fatih Keleş'i şirketlerime ortak ettim' ifadesini kullandı. Fatih Keleş'in Ekrem Başkan'ın sağ kolu olduğunu, belediye desteğini yanına alacağını bana Murat Gülibrahimoğlu kendisi söyledi" dedi.

"İşlerimi yürütmek için Fatih Keleş'i ortak yapacağım"

Ardından tutuksuz sanık Yalçınkaya'nın çapraz sorgusuna geçildi. Savcı tarafından "Sarp Bey ifadenizde Fatih Keleş'ten bahsederken bir denetçi gibi bahsetmişsiniz. Fatih Keleş neyi denetliyordu ve kim onu denetliyordu?" sorusu soruldu. Sanık Yalçınkaya soruya "Ben Fatih Keleş'i tanımıyorum, Murat ile sohbetlerinden dolayı Fatih Keleş'in İBB'de önemli biri olduğunu anlıyorum. Ekrem Bey'e yakın birisi olduğunu anlıyorum ayrıca şirketlere ortak olduğunu biliyorum. Murat Gülibrahimoğlu bana borcu varken 'seni şirketlerime ortak yapacağım' demişti. Sonra bana 'seni şirketlerime ortak yapmayacağım, borcunu ödeyeceğim, Fatih Keleş şirketlerime ortak olmak istiyor, ben de işlerimi yürütmek için Fatih Keleş'i ortak yapacağım' demişti" ifadelerini kullandı.

"Toplanan paralarla sosyal medyada ve çeşitli harcamalarda kullanılması adına görüşmeler geçiyordu"

Cumhuriyet savcısı tarafından, Murat Gülibrahimoğlu'nun ofisinde Fatih Keleş'in de yer aldığı konuşmalar sorulması üzerine sanık Yalçınkaya "AVM'lerden ve imar ve iskan ruhsatı sıkıntısı olan yerlerden çeşitli paraların toplanmasıyla alakalı muhabbetler vardı. Buradan toplanan paralarla da sosyal medyada ve çeşitli harcamalarda kullanılması adına görüşmeler geçiyordu" yanıtını verdi.

Tutuksuz sanık dolar dolu çanta detayını duruşmada anlattı

Cumhuriyet savcısı tarafından, Murat Gülibrahimoğlu'nun Etiler'deki ofisinde çanta içerisinde dolar görmesi hakkında Sarp Yalçınkaya'ya soru soruldu. Savcı "Etiler'deki ofiste 'Fatih Keleş'in, Murat'ın ofisinden çantalarla çıktığını gördüm. Çantaların bir tanesi hafifçe aralıktı, içinde dolarları gördüm' şeklinde beyanınız var. Bu paralar ne için, iddia edilen paralar ne için veriliyordu?" dedi. Yalçınkaya "Ben paraların ne için verildiğini tam bilemiyorum. Ama aralarında bir para muhabbeti olduğunu biliyorum. Ben o gün ofise gittiğimde Fatih Bey sonradan geldi. Bir çanta hazırlanmıştı kendisine. Sonra çantayı da alıp aramızdan ayrıldı" yanıtını verdi. Cumhuriyet savcısı ardından "Fatih Keleş'e alınan villadan bahsetmişsiniz, Murat Gülibrahimoğlu'nun villası Kemerburgaz'da herhalde. Bu konu nedir, bilginiz ne kadar?" sorusunu sordu. Sanık Yalçınkaya "Murat Gülibrahimoğlu bana borcu olan bir şahıs. Ama arkadaş borcu ödemekten ziyade bana kendisinin aldığı evleri gezdirmeyi veyahut da kendisinin yaptığı işleri anlatmayı tercih ediyordu. Kemerburgaz'da bir ev aldı. Evi komple yıktı, yeniden yaptırıyordu. Aldı beni Kemerburgaz'a yeni yaptırdığı eve götürdü. Yeni yaptırdığı evi gezdirirken evin yan tarafından da bir ev aldığını ve 'o evi Fatih abiye aldım' dediğini ifademe geçirdim" yanıtını verdi.

Tutuksuz sanık duruşmada, Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı Hakan Karanis'e para gönderildiğini söyledi

Cumhuriyet savcısının "Murat'ın, Hakan Karanis'e para gönderdiğine değinmişsiniz. Murat ile Hakan'ın nasıl bir ilişkisi vardı? Bu gönderilen paralar niye gönderildi, bilginiz var mıdır?" sorusuna sanık Yalçınkaya "Hakan Karanis'i bir defa uçak seyahatinde tanıma fırsatım oldu. Murat Gülibrahimoğlu'na sordum çünkü çok önem gösterdiği bir kişiydi. 'Hakan Karanis kim?' dedim. O da 'Başkanın çocukluk arkadaşı. Ben yanımda tutmaya çalışıyorum, Başkana ulaşabilmek adına, İBB'de işler yapmak adına kendisine yakın olmaya çalışıyorum. Ara ara kendisine para gönderiyorum' gibi söylemi olmuştu. Birkaç yıl sonra tekrar 'Hakan abiyle görüşüyor musun? Nasıl, iyi mi?' diye sorduğumda 'benden zaman zaman dengesiz paralar istiyor az istiyor, çok istiyor, bir iyi bir kötü idare ediyoruz' demişti" şeklinde cevap verdi.

"Patron başkan olacak destek olmamız lazım"

Savcının "Hakan Karanis'in Cumhurbaşkanlığı fonu ve diğer giderler için sürekli para istediğini söylemişsiniz. Buradaki şahit olduklarınızı bize anlatır mısınız?" sorusuna sanık Yalçınkaya "Bunlar Murat Gülibrahimoğlu'nun söylemiş olduğu ifadelerdir. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlık binasının alınmasında, Murat Gülibrahimoğlu 'ben yardımcı oldum' demiştir. Kurultay seçimlerinde beni arayıp benden para istemiştir, 'ben yardımcı oldum' demiştir. Aynı şekilde kurultaydan sonra 'patron başkan olacak destek olmamız lazım, Fatih artık bu konularda bizi çok sıkıştırıyor para toplamamız lazım' gibi söylemlerini zaten ifademde de geçirmiştim efendim. Bu paraların hepsinin Cumhurbaşkanlığı seçimi ve diğer konularla alakalı, işte sosyal medyanın yönetilmesi, çeşitli haber kanallarının desteklenmesi için toplandığını kendisinden duydum" yanıtını verdi.

"Patron emir verdi bu haber kanalını benim almamı söyledi"

Savcının "Olay TV süreci nasıl gerçekleşti?" sorusuna sanık Yalçınkaya "Murat Gülibrahimoğlu'nu bir gün aradım, yanına gidiyordum. Bana bir konum attı. Gittiğim yer Olay TV'nin binası, bir televizyon binasıydı. Çeşitli haber kanalları bizim istediğimiz şekilde çok fazla haber yapmıyorlar, biz alternatif bir haber kanalı oluşturmak adına bu haber kanalını almak istiyoruz, patron emir verdi bu haber kanalını benim almamı söyledi gibi Murat Gülibrahimoğlu'nun ifadesi var" dedi.

"Murat Gülibrahimoğlu çocuklarımı eşimi tehdit etmiş"

Savcının "Etkin pişmanlık ifadesi vermemeniz için size baskı yapıldığından bahsetmişsiniz. Bu baskıyı kim ve ne için yaptı veya kimler tarafından?" sorusuna sanık Yalçınkaya "Murat Gülibrahimoğlu devamlı şöyle bir durum olacak, operasyon yapılacak, ben alınacağım, seni de alacaklar vesaire gibi şeylerle beni manipüle edip ciddi anlamda ruh sağlığımı bozmuştu. Sonrasında ben tabii bu gözaltı ve tutuklanma süreci olunca Murat Gülibrahimoğlu ile irtibat kurma ihtimalim yoktu. Ailemi, eşimi arayarak onlarla konuşma durumu söz konusu olmuş ve onları tehdit etmiş efendim. Çocuklarımı, eşimi tehdit etmiş. Yakınlarım vesilesiyle cezaevinde bulunduğum süreçte hangi kıyafeti giydiğimi, ne yediğimi vesaire bana haber göndererek beni içeride taciz ediyordu" yanıtını verdi.

"Murat Gülibrahimoğlu kripto varlık şirketiyle yurt dışına para çıkaracağını beyan ediyordu"

Savcının "İfadenizde Murat'ın size yurt dışına çıkardığı paradan bahsettiğini belirtmişsiniz. Murat bundan nasıl bahsetti? Özel uçaklarla paraların gönderildiği diye bir şeyler anlatılmış" ifadesi üzerine Yalçınkaya "Çeşitli imar iskan işlerinden para aldığını iddia ediyordu Murat Gülibrahimoğlu ve bu paraların kendisinde biriktirildiğini iddia ediyordu. Bu paraların yurt dışına kendisinin çıkarması gerektiğini, yurt dışında otel gibi yatırımlar yapması gerektiğini söylüyordu. 'Sen niye yurt dışına yatırım yapmıyorsun' gibi şeylerle beni de teşvik etmeye çalışıyordu. Murat Gülibrahimoğlu çok sık özel jetle yurt dışına çıkış yapıyordu. 'Yurt dışına çıkışını niye bu kadar çok yapıyorsun hayırdır?' dediğimde 'para götürüyorum, orada yatırım yapacağım' diyordu. Özel jet ile para taşınması konusu bundan ibarettir. Daha sonra soğuk cüzdan, kripto ile para çıkaracağını ifade etmişti Murat Gülibrahimoğlu ve bununla alakalı olarak da bir kripto varlık şirketi kurmuştu. Artık nasıl bir parayı yönetiyorsa bilmiyorum, kripto varlık şirketi kurmuştu. Kripto varlık şirketiyle yurt dışına para çıkaracağını beyan ediyordu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı