Ehliyetsiz Sürücü, Lise Öğrencisine Çarparak Ölümüne Neden Oldu

Bursa'da ehliyetsiz kullandığı hafif ticari araçla lise öğrencisi Zeynep Naz Sarıkaya'ya çarparak ölümüne yol açan 18 yaşındaki sürücü, 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

16 yaşındaki lise öğrencisi Zeynep Naz Sarıkaya'nın ölümüne sebep olan trafik kazasıyla ilgili görülen davada karar çıktı. Ehliyetsiz kamyonet kullanan ve kazanın ardından olay yerinden kaçan Efe Ş., 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Sarıkaya ailesi ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan sanık Efe Ş. (19) ise duruşmaya gelmedi. Zeynep Naz'ın babası Yetkin Sarıkaya, duruşmada yaptığı konuşmada sanığın hızla seyrettiğini ve frene basmak, korna çalmak ya da sağ şeride geçmek gibi önleyici hiçbir harekette bulunmadığını ifade etti. Baba Sarıkaya, "Sanık kazadan sonra 112'yi bile aramadı, doğrudan babasını arayarak olay yerinden kaçtı" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın ifadesini ve olayın detaylarını dikkate alarak Efe Ş.'ye 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti.

Olay, 9 Ekim Çarşamba günü Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Zeynep Naz Sarıkaya okul arkadaşlarıyla düzenlenen bir etkinlik sonrası eve dönmek için yola çıktı. Yanında bir arkadaşıyla kaldırımda bekleyen Sarıkaya, araçlara yeşil ışık yanmasına rağmen karşıya geçmek isterken, 18 yaşındaki Efe Ş.'nin kendisine çarpmasıyla savruldu. Çevredekiler, olay yerinde ağır yaralanan kız için 112 ekiplerine ulaştı. Olay yerinden kaçan sürücü karakola teslim olurken, ifadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Bilinçli taksirle hayati tehlikeye neden olacak şekilde yaralama' suçundan tutuklandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Zeynep Naz Sarıkaya ise 10 gün verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. - BURSA