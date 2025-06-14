Ehliyetine 2043'e kadar el konulan Yağmur yasak tanımadı

Ehliyetine 2043'e kadar el konulan Yağmur yasak tanımadı
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Ehliyetine 2043'e kadar el konulan Yağmur yasak tanımadı
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Yalova'da Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirilen denetimlerde 4.15 promil alkollü olduğu ve daha önce de bu nedenle ehliyetine 2038'e kadar el konulduğu belirlenen Yağmur G.'nin ehliyetine uygulanan ceza 2043'e kadar uzatıldı. 5 Haziran'da cezası uzatılan Yağmur G., ehliyetsiz olarak direksiyon başına geçip, sosyal medya hesabından canlı yayın açtı.

Kurban Bayramı öncesi denetimlerini artıran Yalova Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiftlikköy ilçesinde, Yalova-İzmit kara yolu Hava Meydan Komutanlığı karşısındaki yolda sağ şeritte park halinde bulunan otomobilden şüphelendi. Sürücü koltuğunda oturan Yağmur G. isimli kadının uyuduğu görüldü. 4.15 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün daha önce de 'Alkollü araç kullanmak' ve alkolmetreyi üflemeyi reddetmekten, ehliyetine 15 Ocak 2038'e kadar el konulduğu tespit edildi. Sürücüye, 37 bin 354 TL cezai işlem uygulanırken, daha önce geçici süreyle el konulan sürücü belgesine uygulanan ceza ise 15 Ocak 2043'e uzatıldı.

Ehliyetine 2043'e kadar el konulan Yağmur yasak tanımadı

EHLİYETSİZ DİREKSİYON BAŞINA GEÇİP YAYIN YAPTI

5 Haziran'da cezası uzatılan Yağmur G., bu kez de ehliyetsiz olarak direksiyon başına geçip, sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Ehliyetsiz sürücünün 11 Haziran'da yaptığı paylaşımda Çınarcık ilçesinde, 12 Haziran'da yaptığı paylaşımda ise Yalova Armutlu istikametine seyir halinde olduğu görüldü.

Ehliyetine 2043'e kadar el konulan Yağmur yasak tanımadı

OTOMOBİLİ İSTANBUL'A GÖTÜRMÜŞ

Bir yakınının yaptığı paylaşımda ise Yağmur G.'nin bozulan otomobilini İstanbul Güngören Bağcılar Sanayi Sitesi'ne tamire getirdiği anlar yer aldı. Paylaşımı yapan kişinin, 'Ya sanayi, ya karakol, ya hastane. Ben seni normal bir yerden bulamayacak mıyım' sözleri de görüntüye yansıdı.

Ehliyetine 2043'e kadar el konulan Yağmur yasak tanımadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

BUNU IYIBI S2ECEN

Yorum Beğen12
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Haber YorumlarıUnknown 123:

yokmu bi dayin?

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
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Ehliyetine 2043'e kadar el konulan Yağmur yasak tanımadı

Ehliyetine 2043'e kadar el konulan Yağmur yasak tanımadı
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