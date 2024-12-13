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Yanan otomobilde hayatlarını kaybeden gençlerin kimlikleri belli oldu

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Edirne'de meydana gelen trafik kazasında, otomobilin alev alarak yanması sonucu 4 genç yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerden 3'ü Trakya Üniversitesi öğrencisi.

Edirne'de kaza sonrası alev alan otomobilde yanarak hayatlarını kaybeden 4 gençten 3'ünün üniversite öğrencisi olduğu belirlendi.
Edirne'de sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 4 genç hayatını kaybetti. Otomobilin duvara çarpmasının ardından alev alması sonucu araçta sıkışan Trakya Üniversitesi öğrencileri İlker Bulur (20), Buse Beril Altan (18) ve Cansel Atmaca (20) ile bir hamburgercide çalışan Görkem Eroğlu (22) yanarak hayatlarını kaybetti.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılan gençlerin otopsi işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - EDİRNE

Yanan otomobilde hayatlarını kaybeden gençlerin kimlikleri belli oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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