Edirne'de Parkta Tekmeli Yumruklu Kavga

Edirne'de Parkta Tekmeli Yumruklu Kavga
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Edirne'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Parkı'nda iki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Mahalle sakinleri benzer olayların sıklıkla yaşanmasından endişe ettiklerini belirterek güvenlik önlemleri talep etti.

Edirne'de bir parkta çıkan tekmeli yumruklu kavga anları cep telefonu kamerasınca görüntülendi.

Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Parkı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşen olay anları ise anbean bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kişinin yere düşerek başka bir kişi tarafından defalarca yumruklanıp tekmelendiği, ardından başka bir şahsın da saldırgana müdahale ettiği görüldü. Araya giren vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavga parkta bulunan vatandaşları ise tedirgin etti.

Mahalle sakinleri, aynı parkta sık sık benzer olayların yaşandığını belirterek çocuklarının ve kendilerinin güvenliğinden endişe duyduklarını, yetkililerden kalıcı bir güvenlik önlemi alınmasını talep etti.

Polis ekiplerinin olaya ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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