Edirne'de İş Bulma Vaadiyle Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Tutuklama

Edirne'de İş Bulma Vaadiyle Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Tutuklama
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Edirne Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul, Ankara ve Giresun'da düzenlediği 'iş bulma vaadiyle nitelikli dolandırıcılık' operasyonunda 10 şüpheliden 4'ünü tutukladı. Diğer 6 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Edirne Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "iş bulma vaadiyle nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul, Ankara ve Giresun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Edirne merkezli İstanbul, Ankara ve Giresun'da eş zamanlı olarak "iş bulma vaadiyle nitelikli dolandırıcılık" operasyonu gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda firari şüphelilerden M.Ş. Ankara'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden A.B., M.A.B., E.B. ve M.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 6 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı uygulandı.

Ayrıca, dosya çerçevesinde adli kontrol kararı verilen C.B.'nin, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan daha önce kesilmiş cezası bulunduğu tespit edildi. Bu nedenle C.B. hakkında da ayrıca tutuklama kararı verildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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