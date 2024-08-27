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Edirne'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Göçmen Yakalandı

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Edirne'de kamyonettin kasasının altında oluşturulan özel bölmede Avrupa'ya kaçmak isteyen 5 göçmen ile onları yurtdışına kaçırmak isteyen Makedonya uyruklu insan kaçakçısı yakalandı.

Edirne'de kamyonettin kasasının altında oluşturulan özel bölmede Avrupa'ya kaçmak isteyerek canlarını hiçe sayan ve kaçış planı için yaptıkları yeni yöntemle görenleri hayrette düşüren 5 göçmen ile onları yurtdışına kaçırmak isteyen Makedonya uyruklu insan kaçakçısı yakalandı.

Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlileri tarafından şüphe üzerine bir kamyonet takibe alındı.

Yunanistan'a çıkış yapmak üzere Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'na gelen Makedonya uyruklu D.A. isimli şüphelinin idaresindeki kamyonette şüphe üzerine yapılan aramada kamyonet kasasının hemen alt kısmında gözle görüldüğünde fark edilmeyecek yapıda, aracın orijinalinde bulunmayan, sonradan özel olarak yapılmış, zula olarak tabir edilen, 230 santimetre uzunluğunda 130 cm eninde ve 30 santimetre yüksekliğinde bir bölme tespit edildi.

İpsala Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlilerinin dikkatinden kaçmayan gizli bölme içerisinde toplam 5 yabancı uyruklu düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Yetkililer, ülkede göçmen kaçakçılığı suçu çerçevesinde böyle bir düzeneğe ilk defa rastladıklarını ifade ettiler.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı başarılı operasyon sonucu "Göçmen Kaçakçılığı ve Kaçakçılık" suçlarında gözaltına alınan araç sürücüsü şüpheli D.A. işlemlerinin ardından daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Toplamda 5 düzensiz kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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