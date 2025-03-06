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Edirne'de Deprem ve Tahliye Tatbikatı Gerçekleştirildi

Edirne'de Deprem ve Tahliye Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Edirne Özgür Subaşıay Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan deprem tatbikatı, mahsur kalan öğrencilerin kurtarılması için ekiplerin yoğun çaba harcadığı bir senaryoya sahne oldu. Yangın ile birlikte gerilim dolu anlar yaşandı.

Edirne'de gerçekleştirilen deprem ve tahliye tatbikatında, mahsur kalan yaralı öğrencileri kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı. Enkazın kırıldığı çıkan yangının söndürüldüğü okula akın eden velilerin taşkınlık çıkardığı gerçeğini aratmayan tatbikatta adeta nefesler tutuldu.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Hizmetleri Birimi tarafından, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle Edirne Özgür Subaşıay Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği deprem zilinin çalmasıyla birlikte okuldan tahliye edilen öğrenciler güvenli alanda toplandı. Ancak enkazda kalan ve yaralanan öğrencilerin tespit edilmesi üzerine zamanla yarış başladı. Enkaz altında kalan öğrenciler ve okulun içinde bulunan öğrenciler, ekipler tarafından kurtarıldı. Sedyelerle ambulanslara taşınan öğrenciler, ardından hastanelere kaldırıldı. Enkazın bulunduğu yerde yangın çıkması üzerine itfaiye ekipleri, alevlere müdahale gerçekleştirdi. O esnada okula gelen öğrenci velileri ise sinirlerine hakim olamadı. Okula girmek isteyen velileri, polis ve jandarma ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Tatbikata, polis, jandarma, itfaiye, UMKE, ambulans, AFAD, MEB-AKUB ve MAG-AMEDER ekipleri katıldı.

"Allah inşallah kimseye kötü günler ve afetler yaşatmasın"

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, "Gerçekleştirdiğimiz tatbikatlar tüm kurumların eksiklerini gözden geçirmelerini ve iletişimimizi güçlendirmemizi sağlıyor. Allah göstermesin oluşacak kötü bir durumda tüm birimlerin bir arada çalışmasının pratiğini sağlamaya çalışıyoruz. Bugün oluşan bu tablodan çok memnunuz. Allah inşallah kimseye kötü günler ve afetler yaşatmasın. Ama bu hazır olmayacağımız anlamına da gelmiyor" dedi.

Tatbikatta yaralı olarak kurtulan öğrencilerden İklim Müze, farkındalık oluşturmak için tatbikatta katıldığını ve çok heyecanlı olduğunu kaydetti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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