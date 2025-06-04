Edirne'de Bayram Öncesi Güvenlik Denetimleri Arttırıldı

Edirne'de Bayram Öncesi Güvenlik Denetimleri Arttırıldı
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların huzurunu sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında araç ve yaya kontrolleri yapıldı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini arttırdı.

Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un koordinesinde, kentin en yoğun noktalarından biri olan Saraçlar Caddesi'nde geniş çerçeveli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada, ekipler Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yaptı ve asayiş denetimlerinde bulundu. Trafiğe kapalı olan caddede, 10.00-02.00 saatleri arasında izinsiz giriş yapan araçların sürücüleri uyarıldı, trafik yönünden kontroller yapıldı.

Polis ekipleri, hem yayalar hem de araçlar üzerinde kontroller gerçekleştirirken, özellikle aranan şahısların tespitine yönelik çalışmalar yürütüldü. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği denetimler sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Bayram öncesi benzer uygulamaların kentin farklı noktalarında da devam edeceği belirtildi.

Denetime denk gelen vatandaşlardan Ahmet Çakay, Bayram öncesi halkın güvenliğini sağlamak için yapılan bu denetimlerden halk olarak çok memnun olduklarını söyledi.

Edirne'de son dönemde yapılan denetimlerin halk için son derece güven verici olduğunu aktaran Çakay, bundan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek emniyet teşkilatına teşekkürlerini sundu.

Edirne'ye gezmeye gelen vatandaşlardan Can Çıkmaz, böyle denetimlerden memnun olduklarını ve halk için yararlı olduğunu belirtti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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