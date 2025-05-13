Eda Taşpınar'ın trafikte zor anları! Elleriyle gizlemeye çalıştı

Bronzluk denildiği zaman akla ilk gelen isimlerden biri olan Eda Taşpınar, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde adından söz ettirmeyi başarıyor. Bir süredir yurtdışında olan sosyetik güzel Taşpınar, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye dönmüştü. Uzun süredir objektiflerden uzak bir hayat süren Eda Taşpınar önceki gün Bebek'ta kameralara yansıdı.

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Taşpınar, görüntülenmemek için yüzünü elleriyle kapatmaya çalıştı. Hürriyet'in haberine göre, direksiyondaki arkadaşı gülümsemekle yetinirken, Eda Taşpınar panikle camı kapatarak kendisini gizlemeye çalıştı.

Gazetecilerin yönelttiği sorulara ise sessiz kalmayı tercih etti.