Eda Taşpınar'ın trafikte zor anları! Elleriyle gizlemeye çalıştı
Moda Deniz Kulübü'nün başkanı Teoman Taşpınar'ın kızı Eda Taşpınar, Bebek'te objektiflere yakalandı. Trafik ışıklarında beklerken görüntülenmek istemeyen Taşpınar, yüzünü elleriyle gizlemeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Sosyetik güzelin bu hali dikkat çekti.
Bronzluk denildiği zaman akla ilk gelen isimlerden biri olan Eda Taşpınar, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde adından söz ettirmeyi başarıyor. Bir süredir yurtdışında olan sosyetik güzel Taşpınar, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye dönmüştü. Uzun süredir objektiflerden uzak bir hayat süren Eda Taşpınar önceki gün Bebek'ta kameralara yansıdı.
BAŞARILI OLAMADI
Taşpınar, görüntülenmemek için yüzünü elleriyle kapatmaya çalıştı. Hürriyet'in haberine göre, direksiyondaki arkadaşı gülümsemekle yetinirken, Eda Taşpınar panikle camı kapatarak kendisini gizlemeye çalıştı.
Gazetecilerin yönelttiği sorulara ise sessiz kalmayı tercih etti.