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5 yaşında hayatını kaybeden Ece'nin ölüm nedeni 3 yıl sonra belli oldu

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İzmir'deki bir restoranda yemek yedikten sonra hayatını kaybeden 5 yaşındaki Ece Melisa Mercankaya'nın ölüm nedeni, 3 yıl sonra belirlendi. Besin zehirlenmesi sonrası gelişen kalp kasında iltihaba neden olan pankardit sonucu öldüğü belirlenen Ece'nin annesi, kızının ölümüne neden olan restoranın en ağır cezayı almasını ve doktorların soruşturulmasını istedi.

İzmir'deki bir restoranda 3 yıl önce yemek yedikten sonra rahatsızlanıp, hayatını kaybeden ve ölüm nedeni 'belirsiz' olarak kayıtlara geçen Ece Melisa Mercankaya'nın (5) ölüm nedeni 3 yıl sonunda belli oldu. Kızının besin zehirlenmesi sonrası gelişen kalp kasında iltihaba neden olabilen pankardit sonucu öldüğünü öğrenen anne Hasret Mercankaya, "Hayatımızı karartan o işletmenin en ağır cezayı almasını istiyorum. Doktorların da madem masumlar, soruşturulmalarını istiyorum" dedi.

TEŞHİS BİR TÜRLÜ KONULAMADI

Belçika'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan Mercankaya (39), eşi Hasret Mercankaya (38), çocukları Ece Melisa Mercankaya ve Ege Mercankaya (6), 13 Nisan 2022'de, İzmir'in Gaziemir ilçesindeki restoranda yemek yedi. 4 kişilik aile, yemek sonrası Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ile çocukları rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden anne ve 2 çocuğuna teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri yine aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya 1 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hasret Mercankaya taburcu edilirken, kızı Ece Melisa kurtarılamadı.

ANNE KANSERİ YENDİ

Ege Mercankaya da tedavisinin ardından 13 Haziran 2022'de taburcu edildi. Ece Melisa'nın ön otopsi raporunda ölüm nedeni 'belirsiz' olarak kayda geçti. Kızını kaybetmenin acısını yaşayan Hasret Mercankaya bu süreçte meme kanserine yakalandı. Tedavi için eşi ve oğlu ile Belçika'ya dönen Hasret Mercankaya'nın sol memesi operasyonla alındı. Operasyondan sonra hem kalp yetmezliği hem de zatürre tanısı alan Hasret Mercankaya, geçen yıl kanseri yendi.

OTOPSİ BELLİ OLDU

Ece Melisa'dan alınan örneklerle yapılan detaylı otopsinin sonucu yaklaşık 3 yıl sonra çıktı. Adalet Bakanlığı'na bağlı İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan Ece Melisa Mercankaya'nın otopsi sonucu, aileye ulaştı. Otopsi raporunda, "Çocuğun ölümünün besin zehirlenmesi sonrası gelişen kesin tanı almamış ağır pankardit ile seyreden hastalık nedeniyle meydana gelmiş olduğunun kabulü gerektiğine" yer verildi. Patatesli köfte yiyen Ece Melisa Mercankaya'nın, besin zehirlenmesi sonrası gelişen kalp kasında iltihaba neden olabilen pankardit sonucu öldüğü ortaya çıktı.

'OĞLUM HALA ABLASINI SAYIKLIYOR'

Hasret Mercankaya, "Kızımın otopsi raporu sonunda çıktı. Uzun süre bunu bekledik. Tahmin ettiğimiz gibi besin zehirlenmesi çıktı. Olay günü 5 gün boyunca hastaneye gitmiştik. Çocuklarıma müdahale edilmemişti. Doktorlar maalesef besin zehirlenmesi gibi basit bir tanıyı koyamadı. 5 gün sonunda hastalık kızımın bütün organlarına işledi. Çocuğum yoğun bakıma kaldırıldı ve hayatını kaybetti. Eğer doktor ihmali olmasaydı, taburcu ettiğiniz hasta bilinci kapalı halde yoğun bakıma girebilir miydi? Ayrıca kızımın ölümüne neden olan işletme halen nasıl açık? Oğlum hala ablasını sayıklıyor. Hayatımızı karartan o işletmenin en ağır cezayı almasını istiyorum. Doktorların da madem masumlar, soruşturulmalarını istiyorum" dedi.

Ablası için resimler çizen Ege Mercankaya ise özlemini dile getirdi.

5 yaşında hayatını kaybeden Ece'nin ölüm nedeni 3 yıl sonra belli oldu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMurat Celik:

İnşallah en ağır ceza alırlar

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Haber YorumlarıOliver:

ne yediğimiz belli değil, doktora gidersin teşhis koyamaz. emin olun sorumlular en ağır cezayı da almayacak...

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Dışardan yemek yemek sağlıklı değil hangi yağlarla yapıyorlar tarihi yakın mı ürün pişiriyolar kullanılmış yağ mı kullanıyorlar belli değil

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