Ece'nin eşi, gizemli sayılarla ilgili ilk kez konuştu

2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel, daha sonra Belgrad Ormanı'nda kaybolmuş, 4 günlük arama kurtarma çalışmaları sonrasında bulunmuştu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Gürel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

ECE GÜREL'İN EŞİNDEN "GRABOVOİ" AÇIKLAMASI

Ece Gürel'in ölümüyle ilgili sis perdesi henüz tam olarak aralanamazken, eşi Sezer Gürel, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıklamalarda bulundu. Sezer Gürel Müge Anlı'nın sorması üzerine Instagram profilindeki rakamlarla ilgili bir bilgisinin olmadığını söyledi.

"ECE DÜZENLEDİ, HİÇ BİLGİM YOK"

Sezer Gürel şu ifadeleri kullandı: "Bir gün eşim geldi Ece, numaramaların şanslı olduğuna inanırdı, kendi düzenledi onları. Hiç bilgim yok, kötü bir şey olduğunu sanmıyorum. Astroloji dersi aldığı için numaraların şanslı oluğuna inanıyordu. Ben çok ilgilenmediğim için ona iyi geldiğini düşünerek karşı çıkmadım." Sezer Gürel'in açıklamalarını Ece Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu da doğruladı.

HER BİR SAYININ FARKLI ANLAMI VAR

Rus bilim insanı Grigori Petrovich Grabovoi tarafından bulunan bu sayıların bir araya gelmesiyle iddiaya göre bir frekans oluşuyor. Bu frekansların tüm insanlığın bozulan hayat düzenlerini tekrar normal hale getirebileceğine inanılıyor. Uzun yıllardır sayılar ve sayıların frekansları üzerine çalışan Grabovoi Sadece fiziksel değil, beklentilerimizle ilgili sorunlar olduğunda, sayılar aracılığıyla bunları yaratan nedenleri değiştirebileceğimizi iddia ediyor.