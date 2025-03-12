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Ece'nin eşi, gizemli sayılarla ilgili ilk kez konuştu

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Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ancak hastanede yaşamını yitiren Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel, bir şifre olduğu iddia edilen Grabovoi sayıları ile ilgili ilk kez konuştu. Gürel, "Bir gün eşim geldi Ece, numaraların şanslı olduğuna inanırdı, kendi düzenledi onları. Hiç bilgim yok, kötü bir şey olduğunu sanmıyorum." dedi.

2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel, daha sonra Belgrad Ormanı'nda kaybolmuş, 4 günlük arama kurtarma çalışmaları sonrasında bulunmuştu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Gürel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

ECE GÜREL'İN EŞİNDEN "GRABOVOİ" AÇIKLAMASI

Ece Gürel'in ölümüyle ilgili sis perdesi henüz tam olarak aralanamazken, eşi Sezer Gürel, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıklamalarda bulundu. Sezer Gürel Müge Anlı'nın sorması üzerine Instagram profilindeki rakamlarla ilgili bir bilgisinin olmadığını söyledi.

Ece'nin eşi, gizemli sayılarla ilgili ilk kez konuştu

"ECE DÜZENLEDİ, HİÇ BİLGİM YOK"

Sezer Gürel şu ifadeleri kullandı: "Bir gün eşim geldi Ece, numaramaların şanslı olduğuna inanırdı, kendi düzenledi onları. Hiç bilgim yok, kötü bir şey olduğunu sanmıyorum. Astroloji dersi aldığı için numaraların şanslı oluğuna inanıyordu. Ben çok ilgilenmediğim için ona iyi geldiğini düşünerek karşı çıkmadım." Sezer Gürel'in açıklamalarını Ece Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu da doğruladı.

Ece'nin eşi, gizemli sayılarla ilgili ilk kez konuştu

HER BİR SAYININ FARKLI ANLAMI VAR

Rus bilim insanı Grigori Petrovich Grabovoi tarafından bulunan bu sayıların bir araya gelmesiyle iddiaya göre bir frekans oluşuyor. Bu frekansların tüm insanlığın bozulan hayat düzenlerini tekrar normal hale getirebileceğine inanılıyor. Uzun yıllardır sayılar ve sayıların frekansları üzerine çalışan Grabovoi Sadece fiziksel değil, beklentilerimizle ilgili sorunlar olduğunda, sayılar aracılığıyla bunları yaratan nedenleri değiştirebileceğimizi iddia ediyor.

Ece'nin eşi, gizemli sayılarla ilgili ilk kez konuştu
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Herkesin bir uğurlu sayısı vardır bunda abartacak bişey yokki burçlarını okuyan kahve falı baktıran insanlar bile var bu doğa üstü bişey değil bazı insanlarda nazar boncuğu un nazar dan koruduğunu söyler bulundurur

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