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Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek

Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
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Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 3 gün sonra ulaşılan mimar Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetleri incelemek için ekipler hastaneye geldi. Olay yeri inceleme ekipleri, kıyafetleri emniyete götürdü.

Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve 3 gündür aranan Ece Gürel, dün gece saatlerinde elbiselerinin bulunduğu alandan 2 kilometre ötede sağ olarak bulunmuştu. Gürel'in üzerindeki kıyafetler, incelenmek üzere emniyete götürülürken, Güreli'n vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

ECE GÜREL'İN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ve 3 gündür aranan 36 yaşındaki Ece Gürel, dün gece saatlerinde elbiselerinin bulunduğu alandan 2 kilometre ötede sağ olarak bulunmuştu. Gürel'in orman içindeki bir dere kenarında uyur vaziyette arama kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu öğrenilmişti. Hafif yaralı olarak bulunan Ece Gürel olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Maslak'ta bulunan Acıbadem hastanesine kaldırıldı.

KIYAFETLERİ EMNİYETTE İNCELENECEK

Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Gürel'in üzerindeki kıyafetleri incelemek için Kağıthane Olay Yeri İnceleme ekipleri hastaneye geldi. Polis ekipleri kıyafetleri incelemek üzere emniyete götürdü. Öte yandan, Ece Gürel'in sabah saatlerinde kalbinin durduğu ve hayata döndürüldüğü öğrenilmişti. Yoğun bakım servisinden tedavisi devam eden Gürel'in vücudunda darp izine rastlanılmadığı bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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