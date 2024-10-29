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Dünyanın en iyi balık şefi Türkiye'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

Dünyanın en iyi balık şefi Türkiye'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti
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Dünyanın en iyi balık şefi olarak tanınan Alman Michael Wollenberg karavanıyla İstanbul yakınlarında seyir halindeyken kamyonla çarpıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Michael Wollenberg tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken ölümü sevenlerini yasa boğdu. Eski ortağı, Wollenberg'in Kıbrıs'a yerleşmek istediğini belirterek "Almanya'dan ve siyasetten bıkmıştı ve oradan başlamak istiyordu" ifadelerini kullandı.

Karavanıyla Türkiye'de bulunan Michelin yıldızlı Alman şef Michael Wollenberg, İstanbul yakınlarında bir kamyonla çarpıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Wollenberg kurtarılamadı. Ölümü, Almanya'da büyük üzüntü yarattı.

"ALMANYA'DAN VE SİYASETTEN BIKMIŞTI"

Kaza sırasında şefin yanında beraber yaşadığı iki köpeğinin de bulunduğunu ve onların akıbetinin bilinmediği kaydedildi. Alman basınında yer alan haberlere göre, Michael Wollenberg'in ölümü eski bir ortak tarafından doğrulandı. Eski ortağı, Wollenberg'in Kıbrıs'a yerleşmek istediğini belirterek "Almanya'dan ve siyasetten bıkmıştı ve oradan başlamak istiyordu" dedi.

Dünyanın en iyi balık şefi Türkiye'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

DÜNYANIN EN İYİ BALIK ŞEFİ SEÇİLMİŞTİ

Michael Wollenberg bir zamanlar dünyanın en iyi balık şefi seçilmişti. Hamburg-Rotherbaum'da Alster kıyısındaki "Michelin" yıldızına layık görülen "Insel" gece kulübündeki "Amadeus" restoranını işletiyordu. Diğer restoranlar ise Harburg'daki "Marinas", Volksdorf'taki "Eichenkrug" ve Langenhorn'daki "Marlin" ve "Wattkorn"du.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TAZİYE MESAJLARI

Patronlar Dünyası'nın haberine göre eski profesyonel boksör Alexander Petkovic, Michael Wollenberg'in uzun süredir arkadaşıydı. 44 yaşındaki sanatçı, Instagram hesabında ölüm haberinden "derinden etkilendiğini" söyledi.

Petkovic, şöyle yazdı: "Michael sadece iyi bir arkadaş değil, aynı zamanda çok özel bir insandı. Onun sıcak karizmasını ve birlikte paylaştığımız anıları her zaman hatırlayacağım."

Petkovic ayrıca Wollenberg'in ailesine başsağlığını şu sözlerle diledi: "Düşüncelerim sizinle ve Michael'ın cennette özel bir yeri olduğundan eminim. Ruhu huzur içinde yatsın."

Dünyanın en iyi balık şefi Türkiye'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

"HALA İNANAMIYORUM"

Eski HSV oyuncusu Bernd Wehmeyer (72) de ölüm haberi üzerine "Çok iyi bir arkadaştı, hâlâ inanamıyorum" diye yazdı. Komedyen Otto Waalkes ve tasarımcı Claudia Effenberg gibi diğer ünlüler de ünlü şefin Türkiye'de trajik kaza sonrası ölümü nedeniyle başsağlığı mesajları yayınladı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Gastronomi İstanbul Almanya Ünlüler 3-sayfa Türkiye Kıbrıs trafik Dünya Kaza

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