Dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak istiyordu! Ortaya çıkan sonuç korkunç

Sırbistanlı model Natasha Crown, "dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak" için bugüne kadar 100 bin sterlinden (yaklaşık 4 milyon TL) fazla para harcadı.

29 yaşındaki Crown, YouTube'daki Hooked on the Look adlı programa katılarak geçirdiği estetik operasyonları ve yaşadığı değişimi anlattı.

Natasha, tam beş kez Brezilya Popo Kaldırma (BBL) ameliyatı geçirdi. Bu işlemde vücudun karın, bel ya da bacaklarından alınan yağ, kalçaya enjekte edilerek daha büyük ve yuvarlak bir görünüm elde ediliyor. Ancak bu ameliyatlar hem çok pahalı hem de hayati risk taşıyor. Bazı kadınlar bu operasyonlar sonrası hayatını kaybetti.

"17 yaşındayken çok büyük kalçalı bir kız görmüştüm. O an karar verdim: Benim de öyle bir kalçam olmalıydı. Şimdiye kadar kalçama 45 kilo yağ eklettim. Büyük hatları seviyorum. Her şey büyük olmalı."

Model, operasyonlara devam edeceğini de ekledi:

"Ameliyatları seviyorum. Durmayacağım. Kalçamın ölçüsü 100 inçi (yaklaşık 2,5 metre) geçene kadar devam edeceğim."

Crown, bugüne kadar yalnızca BBL değil; meme implantı, botoks ve dolgu işlemleri de yaptırdı. "Kalça ne kadar büyükse o kadar güzel," diyen model, sağlık konusunda hiçbir endişesi olmadığını söylüyor:

"Sağlığım için endişelenmiyorum. Gayet iyiyim."

"Vücudum erkekleri korkutuyor"

Natasha, görünümü nedeniyle insanlardan aldığı tepkileri de anlattı:

"Vücut şeklim erkekleri korkutuyor. Dışarı çıktığımda herkes dönüp bakıyor. Sosyal medyada da kötü yorumlar yapıyorlar ama bu beni etkilemiyor."

Yine de büyük kalçanın günlük yaşamda zorluklar yarattığını itiraf ediyor:

"Uçakta iki koltuk almak zorundayım. Restoranlarda yürürken insanlara çarpıyorum. Bazen gerçekten zor oluyor."

Takipçiler şaşkın: "Doğal hali çok daha güzeldi"

YouTube'daki takipçileri Natasha'nın eski fotoğraflarını görünce adeta şok oldu. Birçok kişi, onun ameliyat öncesi halini çok daha güzel buldu.

Yorumlardan bazıları şöyleydi:

"Doğal hali muhteşemdi, keşke bunu bilseydi."

"Ameliyattan önce çok daha güzeldi."

"O kadar güzeldi ki inanılmaz."

"Doktorların lisansını iptal etmeliler, bu çılgınlık!"

1.85 boyundaki Natasha kendini "Amazon kadını" olarak tanımlıyor. 17 yaşında büyük kalçalara sahip olma hayali kurmaya başladığını, üç yıl sonra da estetik operasyonlara adım attığını söylüyor.

Bugün geldiği noktada Natasha, 150 bin dolardan fazla para harcayarak "atletik bir genç kızdan kıvrımlı bir tanrıçaya" dönüştüğünü düşünüyor. Sosyal medyada ise "dünyanın en büyük kalçalı kadını" olarak tanınıyor.