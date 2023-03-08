Dünya Kadınlar Günü'nde 3 farklı ilimizde 3 kadın cinayeti işlendi

Türkiye bir kez daha tüyler ürperten iki kadın cinayetine tanık oldu. Dünya Kadınlar Günü'nde meydana gelen olayda Batman'da M. A. adlı cani boşanma aşamasındaki Tuba Atılgan'ı durakta otobüs beklerken vahşice öldürdü. İstanbul Pendik'te de Murat Yaşar adlı kocanın tartıştığı eşi Tülay Erşahin Yaşar'ı bıçakla hayattan kopardı. Malatya'da ise 23 yaşındaki genç, imam nikahıyla birlikte yaşadığı 21 yaşındaki kadını sokak ortasında bıçakla öldürdü.

Batman'da Tuba Atılgan (33), Dünya Kadınlar Günü'nde durakta otobüs beklerken, ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi M. A. (38) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

OTOBÜS DURAĞINDA KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. M. A., takip ettiği boşanma aşamasındaki kadın kuaförü olan eşi Tuba Atılgan'a, otobüs durağında beklediği sırada tabancayla ateş etti. Tuba Atılgan, vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti.

LİSE ÖĞRENCİSİ YARALANDI

Bu sırada durakta bulunan ismi öğrenilemeyen lise öğrencisi kız da seken kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, Tuba Atılgan´ın cenazesi ise otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna gönderildi. Olayın ardından gittiği Belde Mahallesi´ndeki evini ateşe veren M. A., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

BİR CİNAYET DE İSTANBUL'DA İŞLENDİ

İstanbul Pendik'te de 6 katlı binanın 5. katında oturan Murat Yaşar (35) tartıştığı eşi Tülay Erşahin Yaşar'ı (30) bıçakla öldürdükten sonra 5. kattan aşağı atladığı öne sürüldü.

Murat Yaşar'ında olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri dairede ve bina çevresinde önlem alarak inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde Murat Yaşar´ın da vücudunda bıçak kesiklerinin olduğu tespit edildi.

Çiftin cansız bedenleri olay yerlerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Tülay Erşahin Yaşar´ın ailesini bir gün önce deprem bölgesi Adıyaman´dan alarak İzmir´e götürdüğü ardından İstanbul'a döndüğü öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

MALATYA'DA DA BENZER DEHŞET

Malatya'da 23 yaşındaki genç, imam nikahıyla birlikte yaşadığı 21 yaşındaki kadını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü. Ferdi Durdu'nun haberine göre olay, sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Ö.Y. (23), sokak ortasında geçimsizlik nedeniyle tartıştığı Buse Ç.'yi (21) bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan Buse Ç., olay yerinde hayatını kaybetti. Taksi şoförlüğü yaptığı öğrenilen şüpheli Ö.Y. Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.