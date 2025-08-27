Düğününde Yangın Faciası: Aile Evsiz Kaldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde oğullarını evlendirdikleri düğünde olan ailenin evleri ve limon deposu alev alev yandı. Düğünde üzücü haberi alıp olay yerine gelen baba gözyaşlarını tutamadı.

Yangın, ilçeye bağlı Koyuncu Mahallesi Töre Sokak'ta bulunan 2 katlı depolu müstakil bir adreste meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bugün çocuklarından Salih'i evlendiren Ahmet Özden ve ailesi düğünün olduğu yaylaya gitti. Düğünün başladığı saatlerde ailenin yaşadığı evin deposunda yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu ve bitişikteki 2 katlı evi dıştan sardı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Erdemli Belediyesi, Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. 10 itfaiye ekibi bir çok noktadan alevlere müdahale ederken, çevre sakinleri de destek verdi. Limon deposundaki plastik kasalar nedeniyle büyüyen yangın ekiplerin yoğun mücadelesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. Bu sırada 2 itfaiye eri de dumandan ekilendi. Dumandan etkilenen itfaiye erlerine olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Baba gözyaşlarını tutamadı

Oğlunu evlendirdiği anda yangın haberini alan ve olay yerine gelen Ahmet Özden ve bazı yakınları gözyaşlarını tutamadı. Aile bireylerini çevredekiler sakinleştirdi.Yangının olduğu evin birinci katında babanın kaldığı, ikinci katı ise evlendirdiği oğluna hazırladıkları öğrenildi.Deponun tamamen evlerin de kısmen zarar gördüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Rüzgar olmaması nedenilye çevredeki diğer ev ile bahçelere sıçramadan söndürülen yangın bölgesinde ise soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi. - MERSİN