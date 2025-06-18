Dolandırıcılık Operasyonunda 23 Şüpheli Gözaltına Alındı

Erzurum merkezle Karabük, Ordu, Batman ve Adana'da nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik operasyonda toplam 23 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Erzurum Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce müşterek yürütülen çalışmalar kapsamında; sosyal medya ve çeşitli internet siteleri üzerinden sahte ilanlar vermek suretiyle ürün satış vaadi altında dolandırıcılık faaliyetinde bulunan şüpheli şahıslara yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Şüpheli şahısların sosyal medya üzerinden paylaşım yaptıkları sahte ilanları gören ve ilandaki ürünün fiyatının ucuzluğundan etkilenen müşteki vatandaşların bu ilanlarda bulunan GSM numaralarını aradıkları, şüpheli şahısların deşifre olmamak için yabancı uyruklu şahısların adına kayıtlı GSM hatlarını kullandıkları, şüpheli şahısların arayan müşteki vatandaşlara kendilerini esnaf olarak tanıttıkları, hangi ürün için arandığını öğrenmesi akabinde o ürüne ait bilgilerin müşteki vatandaşa verilerek güven sağlandığı, ödemenin alınması akabinde ürünün güvenlik sebebi nedeni ile ambar firmaları aracılığı ile gönderileceğinin belirtildiği, yine bu sözde ambar firmalarına ait hazırlanan sahte görseller ve faturalarla müşteki vatandaşların güvenini kazandıkları, bu şekilde ürünleri göndermeyerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Yürütülen teknik ve dijital incelemeler neticesinde, söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan 23 şüpheli şahsın, ilk tespitlerde 355 bin 650 TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Bu kapsamda, 16 Haziran 2025 tarihinde saat 06.00 itibarıyla İstanbul, İzmir, Karabük, Ordu, Batman ve Adana illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ifadelerinin alınmasının ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevkleri sağlanırken, Erzurum 1.Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan sorgular sonucunda; 19 şüpheli tutuklandı. 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken 1 şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - ERZURUM