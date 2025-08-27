Doktorun kıyafetini beğenmediği kadını muayene etmemesi infial yarattı

Konya'daki Meram Devlet Hastanesi'nde yaşanan bir olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Hastanede görevli göz hastalıkları doktoru H.H.U., kıyafetini uygunsuz bulduğu gerekçesiyle bir kadın hastayı muayene etmeyi reddetti.

"TEŞHİRCİLERİ MUAYENE ETMİYORUM"

O anlara ait cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, doktorun kadına "Teşhircileri muayene etmiyorum" dediği duyuluyor. Kadının "Siz bana çıplak, teşhirci diyemezsiniz" sözleri üzerine, doktorun "Evet, çıplaksınız" diyerek hastayı odadan çıkarmaya çalıştığı görülüyor. Kadının çıkmaması üzerine ise doktorun kendisi odadan ayrılıyor.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Görüntülerde, doktorun tavrı üzerinde genç kadının gözyaşlarına hakim olamadığı anlar dikkat çekti.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte kamuoyunda büyük bir tartışma başladı. Bir kesim, doktorun tavrını mesleki etik ve hasta hakları açısından yanlış bularak sert bir şekilde eleştirirken, bazı kullanıcılar ise doktorun kişisel değerleri doğrultusunda böyle bir tavır sergilemesini savundu.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA: İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Bakanlığın "Sağlıklı Çözüm" isimli resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan 'Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi' başlıklı haberler üzerine, ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir."