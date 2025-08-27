Doktorun "çıplak" diyerek bakmadığı genç kız kıyafetlerini paylaştı

Doktorun 'çıplak' diyerek bakmadığı genç kız kıyafetlerini paylaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Doktorun
Haber Videosu

Konya Meram Devlet Hastanesi'nde görevli doktor H.H.U., genç bir kızı 'teşhircilikle' suçlayıp çıplak olduğunu ifade ederek muayene etmeyi reddetmişti. Sağlık Bakanlığı doktor hakkında soruşturma başlatırken, genç kız muayeneye giderken üstünde bulunan kıyafetlerini paylaştı.

Konya'nın Meram ilçesindeki bir hastanede skandal bir olay yaşandı. İddiaya göre, hastanede görevli bir doktor muayeneye gelen bir genç kızı geri çevirdi.

"TEŞHİRCİLERİ MUAYENE ETMİYORUM"

"Teşhircileri muayene etmiyorum" diyen doktor, hasta seçme hakkının olduğunu savundu. Genç kız, "Çıplak gelen derken neyi kastetmeye çalışıyorsunuz?" diye sorarken, doktor ise, "Sizi muayene etmiyorum. Çıkar mısınız lütfen?" yanıtını verdi.

GENÇ KIZ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Genç kız aldığı yanıt karşısında gözyaşlarına boğuldu. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler üzerine Sağlık Bakanlığı doktor H.H.U. hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"PERSONEL HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Sağlık Bakanlığı'nın Sağlıklı Çözüm isimli sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan, "Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi" başlıklı haberler üzerine, ilgili iddialara dair ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Konuya ilişkin tahkikat titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Doktorun 'çıplak' diyerek bakmadığı genç kız kıyafetlerini paylaştı

GENÇ KIZ KIYAFETLERİNİ PAYLAŞTI

Muayene olmak için gittiği hastanede doktor tarafından reddedilen genç kız, cep telefonuyla kaydettiği görüntüleri paylaştı. Genç kızın üzerinde kot pantolon ve kolsuz bir tişört olduğu görüldü.

Doktorun 'çıplak' diyerek bakmadığı genç kız kıyafetlerini paylaştı

Doktorun 'çıplak' diyerek bakmadığı genç kız kıyafetlerini paylaştı

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
Kurbağaların rahat çiftleşmesi için özel alt geçit inşa ettiler

Ülkeye bak sen! Rahatça çiftleşsinler diye tünel inşa ettiler
Haberler.com
500

Yorumlar (21)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Hastanın nasıl hekim seçme hakkı varsa, doktorun da hasta seçme hakkı olması gerekir. Öyle hastalar var ki gerçekten hasta eder adamı.

Yorum Beğen96
Yorum Beğenme78
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgunay yanug:

Dr haklı. Dr hakkıda var

yanıt31
yanıt23
Haber Yorumları8yxdspcf6p:

ne konuyon kardeşim sen o koltukda oturuyorsa bakmak zorunda

yanıt17
yanıt23
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Önce hekimlik andını oku sonra yorum yaz bir bölümünü ben yazayım "Görevimle hastam arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime,.."

yanıt13
yanıt6
Haber YorumlarıBERAT HALİD:

Doktorumuzu yürekten kutluyorum

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme34
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfg5dzh4g76:

Doktor mesela slip don giyerek hastasını muayene edebilir mi? bu kıyafet özgürlüğü neden sadece kadınlara var…! erkeklerde işyerlerinde, cafelerde alet-edevatını ortaya çıkartan kıyafetlerle otursun/çalışsın..!

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarım75x5rwggc:

işte aradığım yorum :)))

yanıt2
yanıt0
Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KAP açıklaması geldi! Türk Telekom'dan yılda 2 kez zam kararı

Milyonlarca abonesi olan firma yılda 2 kez zam yapacak
Afra Saraçoğlu'nun performansı Brezilya'da üniversitelerde ders konusu oldu!

Afra Saraçoğlu'nun performansı Brezilya'da üniversitelerde ders konusu oldu!
Kilosu 4 euroya satılıyor! ABD, Fransa ve İngiltere'ye gönderiliyor

Kilosu 4 euroya satılıyor! ABD, Fransa ve İngiltere'ye gönderiliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.