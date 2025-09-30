Haberler

Diyarbakır'da temizlik için kuyuya giren 4 kişi öldü

Diyarbakır'da temizlik için kuyuya giren 4 kişi öldü
Diyarbakır'da temizlik için kuyuya giren 4 kişi öldü
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, kullanılmayan bir su kuyusunu temizlemek için girdikleri belirtilen 4 kişi, jeneratörün çalışması sonucu oluşan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 4 kişi, temizlemek için girdikleri su kuyusunda mahsur kaldı. Jeneratörün çalışması sonucu karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi, hayatını kaybetti.

SU KUYUSUNDA MAHSUR KALDILAR

Olay, akşam saatlerinde Çermik ilçesine bağlı Petekkaya Mahallesi kırsalında meydana geldi. Mehmet Karabağ (33), Mehmet Emin Karabağ (35), Hanifi Yeşilyaprak (38) ve Kemal Karabağ (17), yaklaşık 15 metre derinliğinde olduğu tahmin edilen, uzun süredir kullanılmayan su kuyusunu temizlemek üzere içine girdi. Kuyuya girdikten bir süre sonra 4 kişi ile irtibat kesildi. Durumdan endişelenen yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye Çermik Belediyesi Arama Kurtarma, sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, merdiven ve halat yardımıyla kuyuya indi. Yapılan kontrolde, jeneratörün çalışması sonucu oluşan karbonmonoksit gazından Mehmet Karabağ, Mehmet Emin Karabağ, Hanifi Yeşilyaprak ve Kemal Karabağ'ın zehirlenerek öldüğü belirlendi. Haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenazelerin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
Yorumlar (1)

Rahman Öztürk:

Antalyada define için öldüklerini dinledim az önce haberlerde. Jeneratörden zehirlenmişler.

