Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı
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Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olay sonucunda 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı

1'İ AĞIR, 3 YARALI

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda sonucunda 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı

KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis, olay yeri ve bir araçta inceleme yaparken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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