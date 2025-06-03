Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

1'İ AĞIR, 3 YARALI

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda sonucunda 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Polis, olay yeri ve bir araçta inceleme yaparken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.