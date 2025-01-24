Diyarbakır'dan Gaffar Okkan geçti! Şehadetinin 24. yılında anıldı

Diyarbakır'da 24 Ocak 2001 yılında silahlı saldırıda 5 polis memuruyla birlikte şehit düşen ve Diyarbakır'ın 'Gaffar Babası' olarak anılan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, sevgi ve minnetle anıldı. Diyarbakırlıların "Gaffar Babası", kentte hala gönüllerde yaşatılmaya devam ediyor.

ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Şehit Gaffar Okkan ve 5 polis memuru için Diyarbakır'da şehadetlerinin yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğünce, 24 Ocak 2001'de şehit edilen Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy için saldırının gerçekleştirildiği merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

18 YAŞINDA MEZUN OLDU

1952 yılında Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya gelen Gaffar Okkan, 30 Eylül 1970'te henüz 18 yaşındayken Polis Koleji'nden mezun oldu.

İLK GÖREV YERİ İZMİR

29 Eylül 1973'te Polis Akademisi'nden mezun olan Okkan, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne komiser yardımcısı olarak atandı.

İLK TERFİ ŞANLIURFA'DA

1983-1985 yılları arasında Okkan, çeşitli birimlerde görev yapmasının ardından Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başladı. Okkan, 1985'te şube müdürlüğü görevine terfi etti.

1986-1992 yılları arasında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev alan Okkan, 1992'de Emniyet Müdür Yardımcısı oldu.

EMNİYET MÜDÜRÜ OLARAK İLK GÖREV YERİ KARS OLDU

6 Aralık 1993 yılında Okkan, 1'inci Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi etti ve Kars Emniyet Müdürü olarak ataması gerçekleştirildi.

1997'DE DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE GETİRİLDİ

18 Kasım 1997 ise Gaffar Okkan için dönüm noktası oldu. Okkan, Diyarbakır Emniyet Müdürü olarak görev başına geçti.

HAİN PUSUDA ŞEHİT OLDU

24 Ocak 2001 yılında saat 17.40 sıralarında Diyarbakır'da valilik binasına doğru seyir halindeyken pusuya düşürülen Ali Gaffar Okkan, 5 polis memuruyla beraber şehit edildi.

UNUTULMAZ ANONS

Şehadetinin üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen unutulmayan Ali Gaffar Okkan'ın "3310'dan tüm birimlere, ben Ali Gaffar Okkan. Bu size ilk ve son uyarımdır. Diyarbakır halkına eziyet edeni yakarım!" anonsu ise hala hafızalarda yerini koruyor.