Diyarbakır'da Patlama: 4 Yaralı
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı, patlamanın nedeni araştırılıyor.

Diyarbakır'da bir evde patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkarken, olayda 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Olay, Yenişehir ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı bir evin son katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, yaralanan 4 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
