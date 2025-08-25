Diyarbakır'da Patlama: 4 Yaralı

Diyarbakır'da bir evde patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkarken, olayda 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Olay, Yenişehir ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı bir evin son katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, yaralanan 4 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR