Diyarbakır'da Hevsel Bahçeleri'nde büyük uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Hevsel Bahçeleri'ndeki dron destekli operasyonda, 3 bin 267 kök kenevir bitkisi ile 800 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Özel Harekat Şubesi ekiplerinden karma timlerin katılımıyla Dicle Nehri kenarındaki Hevsel Bahçeleri'nde dün sabah saatlerinde başlatılan operasyon tamamlandı.

Operasyonda dron ile tespit edilen 20 farklı alanda 3 bin 267 kök kenevir bitkisi ile 800 kilogram esrar maddesi bulundu. Kenevirler polis ekiplerince numune alınmasının ardından yerinde imha edildi.

Söz konusu operasyonun şüphelilerine yönelik tahkikat devam ediyor. - DİYARBAKIR