Freni patlayan otobüs durakta bekleyen otobüse çarptı: Çok sayıda yaralı var

Freni patlayan otobüs durakta bekleyen otobüse çarptı: Çok sayıda yaralı var
Güncelleme:
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde freni patlayan halk otobüsü, durakta bekleyen başka bir otobüse çarptı. İlk belirlemelere göre aralarında çocuklar ve hamile kadının da bulunduğu 20 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yer alan Elazığ Bulvarı'nda Mehmet Gülmez idaresindeki halk otobüsü, freni patlaması sonucu durakta bekleyen halk otobüsüne çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

20 KİŞİ YARALANDI

İlk belirlemelere göre, aralarında çocuklarında olduğu 20 kişi kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin ise hamile olduğu belirtildi.

Sürücü Gülmez, araç freni patlamasıyla durağa gireceğini ve önünde duran otobüse çarptığını söyledi. Yolculardan Sabahat Baybur, birden arabanın arkadan çarpıp durduğunu söyledi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
