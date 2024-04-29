Diyarbakır'da CHP Sur Belediye Başkan adayı evinde ölü bulundu

Diyarbakır'da yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Sur Belediye Başkan adayı olan Abdülkadir Bedir, evinde ölü bulundu.

CHP'Lİ BAŞKAN ADAYI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP'nin Sur Belediye Başkan adayı olan ve merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde bir sitede yalnız yaşayan Abdülkadir Bedir'den haber alamayan yakınları evine gitti. Bedir, yakınları tarafından evde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Abdülkadir Bedir

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası Bedir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.