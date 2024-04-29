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Diyarbakır'da CHP Sur Belediye Başkan adayı evinde ölü bulundu

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Diyarbakır'da yerel seçimlerde CHP'den Sur Belediye Başkan adayı olan Abdülkadir Bedir, evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Diyarbakır'da yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Sur Belediye Başkan adayı olan Abdülkadir Bedir, evinde ölü bulundu.

Diyarbakır'da CHP Sur Belediye Başkan adayı evinde ölü bulundu

CHP'Lİ BAŞKAN ADAYI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP'nin Sur Belediye Başkan adayı olan ve merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde bir sitede yalnız yaşayan Abdülkadir Bedir'den haber alamayan yakınları evine gitti. Bedir, yakınları tarafından evde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Diyarbakır'da CHP Sur Belediye Başkan adayı evinde ölü bulunduAbdülkadir Bedir

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası Bedir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Sur Yerel Haberler Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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