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Yasak aşkla suçlanan diş hekimi yaşam savaşını kaybetti

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İzmir'in Konak ilçesinde eski ortağının yasak aşkla suçlayıp başından tabancayla vurduğu diş hekimi Mustafa Emrah Düşmez, hastanede sürdürdüğü 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde M.E.'nin başından vurduğu diş hekimi hayatını kaybetti.

Alsancak Ali Çetinkaya Bulvarı'nda bulunan bir apartman dairesinde 21 Şubat Cuma günü saat 16.20 sıralarında meydana gelen olayda, M.E. (35) diş hekimi Mustafa Emrah Düşmez'in (49) oturduğu eve geldi. Aralarında alacak mevzusu yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.E., tabancayla Düşmez'i başından vurdu.

VİDEO ÇEKİP ANNESİNE GÖNDERDİ

Talihsiz adam kanlar içerisinde kalırken, Düşmez'in telefonunu alan saldırgan, ağır yaraladığı diş hekiminin videosunu çekip annesine gönderdi. Daha sonra da olay yerinden uzaklaştı. Oğlunun kanlar içerisindeki videosunu görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı Mustafa Emrah Düşmez, ambulansla Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Düşmez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam mücadelesinin 3'üncü gününde hayatını kaybetti.

Yasak aşkla suçlanan diş hekimi yaşam savaşını kaybetti

TUTUKLANDI

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Şüpheli şahsın Basmane semtinde olduğunu belirleyen polis ekipleri, yapılan operasyonla firari şüpheliyi saklandığı adreste suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan zanlı işlemleri için emniyete sevk edildi. Polisteki işlemleri tamamlanan M.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"2 ÇOCUĞUMUN BİYOLOJİK BABASI"

Olayla ilgili gözaltına alınan M.E.'nin ifadesi ortaya çıktı. İddiaya göre, diş hekimi Düşmez'in 10 yıl önce yaptıkları ortak işte kendisini dolandırdığını ileri süren M.E., bu yüzden aralarında alacak meselesinden husumet olduğunu söyledi. Öte yandan, iddiaya göre eşinin diş hekimi Düşmez ile gönül ilişkisi olduğunu öğrenen M.E. eşiyle 2 yıl önce boşandı. Daha sonra şüphe üzerine eski eşinden olan 2 çocuğuna DNA testi yaptıran baba, test sonucunda çocuklarının biyolojik babasının Düşmez olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine diş hekimi Düşmez'i oturduğu evinde vuran M.E., "Vurdum, hırsımı alamayıp telefonuyla videosunu çekip annesine gönderdim" dedi.

Yasak aşkla suçlanan diş hekimi yaşam savaşını kaybetti

Yasak aşkla suçlanan diş hekimi yaşam savaşını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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