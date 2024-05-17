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Dilan Polat'ın cezaevinden tahliye talebi reddedildi

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Nihal Candan'ın sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye olmasının ardından Dilan Polat için de tahliye talebinde bulunuldu. Geçtiğimiz haftalarda cezaevinde intihara kalkışan Dilan Polat'la ilgili yapılan cezaevinden tahliye talebi reddedildi. Polat'ın tutukluluk halinin devam edeceği öğrenildi.

Geçtiğimiz haftalarda cezaevinde intihara kalkışan Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi.

DİLAN POLAT İÇİN TAHLİYE TALEBİ

Nihal Candan sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz hafta cezaevinden tahliye edilirken, örgüt kurma ve kara para aklama suçlarından eşi Engin Polat'la birlikte tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın avukatı da harekete geçti. Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Dilan Polat'ın avukatı, müvekkili hakkında sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu.

Dilan Polat'ın cezaevinden tahliye talebi reddedildi

TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Dilan Polat ile ilgili tahliye kararı reddedildi. Nöbetçi hakimlik Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu bütün sanıkların tutukluluğuna devam kararı verdi.

KOĞUŞTA "ÖLMEK İSTİYORUM" DİYE BAĞIRDI

Dilan Polat'ın cezaevinde kendisine zarar verdiği öğrenilmişti. Koğuşta "Ölmek istiyorum" diye bağıran Dilan Polat'ın hastaneye kaldırıldığı, buradaki muayenede kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olduğu belirlenmişti.

Dilan Polat'ın cezaevinden tahliye talebi reddedildi

"KENDİSİNE ZARAR VERDİĞİ DOĞRU"

Muayeneden sonra tekrar cezaevine gönderilen Polat'a psikolojik tedavi uygulandığı öğrenilmişti. Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya, yaptığı açıklamada "Büyük bir sinir krizi geçirip kendine zarar verdiği doğru. Bunu ne ile yaptığını bilmiyorum" dedi.

Dilan Polat'ın cezaevinden tahliye talebi reddedildi

"KENDİSİNİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞIYOR"

Dilan Polat'ın arkadaşı Canan Toprak'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Polat'ın, cezaevinde zor günler geçirdiğini ve kendine zarar verdiğini söyledi. Toprak, "Kolları, yüzü, bacakları her yeri kesik kendini öldürmeye çalışıyor" iddiasında bulundu.

Dilan Polat'ın cezaevinden tahliye talebi reddedildi

6 AYDIR CEZAEVİNDELER

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyon ile devamındaki operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi suçlamalarla mahkemeye çıkarılan Dilan Polat ve Engin Polat 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Nihal Candan Dilan Polat Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

murat özkan:

Reklam yapıyordun ben zenginim diyordun ne oldu enerji Yapıyordun bitti mi enerjiii

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