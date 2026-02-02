Haberler

Kanlı infazın altından alacak-verecek meselesi çıktı

Aydın'ın Didim ilçesinde yol kenarında silahla vurulmuş halde bulunan biri kadın iki kişinin öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, borç anlaşmazlığından kaynaklandığı belirlendi. Olayla ilgili yakalanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

  • Aydın'ın Didim ilçesinde Gülseher Göksan (43) ve Turan Emre Arıkan (23) silahla vurularak öldürüldü.
  • Cinayetin borç para verme ve alacak-verecek anlaşmazlığı nedeniyle işlendiği belirlendi.
  • Olayla bağlantılı oldukları belirlenen iki şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde yol kenarında silahla vurulmuş halde bulunan biri kadın iki kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, cinayetin alacak-verecek meselesi nedeniyle işlendiği ortaya çıktı. Olayla ilgili yakalanan iki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SİLAH SESLERİ ÜZERİNE POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olay, önceki gece Hisar Mahallesi Fener Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki bir otomobilden silah sesleri geldiğini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yol kenarında iki kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

ARAÇTAN ATILMIŞ HALDE BULUNDULAR

Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişilerin Gülseher Göksan (43) ile Turan Emre Arıkan (23) olduğu belirlendi. Göksan'ın vücudunda 5, Arıkan'ın vücudunda ise 4 kurşun yarası tespit edildi. Olay yerinde ve araç içerisinde çok sayıda boş kovan bulundu.

Polis ekipleri, iki kişinin araç içerisinde silahla vurulduktan sonra yol kenarına atıldığını belirledi. Cinayette kullanıldığı düşünülen otomobil ise olay yerinin ilerisinde terk edilmiş halde bulundu.

GÜVENLİK KAMERALARI VE TANIK İFADELERİ İNCELENDİ

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ekipleri, olayın ardından geniş çaplı çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti.

Yapılan çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı oldukları belirlenen İ.O. (70) ve H.O. (74), Hisar Mahallesi'ndeki bir evde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

CİNAYETİN NEDENİ: BORÇ ANLAŞMAZLIĞI

Soruşturma sonucunda çifte cinayetin borç para verme ve alacak-verecek anlaşmazlığı nedeniyle işlendiği ortaya çıkarken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
