Didim'de Maganda Saldırısında Genç Hayatını Kaybetti

Almanya'dan ailesiyle birlikte tatil için Aydın'ın Didim ilçesine gelen Poyraz Başnak, uğradığı saldırıda başına aldığı darbeler sonucu ağır yaralanarak 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti ve gözyaşları içinde toprağa verildi. Oğlunun cenazesinde konuşan anne Güldem Başnak, "Oğlum, sadece yardımseverliğiyle bir kişinin kavgasını ayırmaya çalışmıştı. Magandalara kurban gitti" dedi.

Akköy Mahallesi sahilindeki bir sitede 23 Temmuz günü yaşanan olayda yürüyüş yapan 17 yaşındaki O.A. ile 18 yaşındaki P.G. iddiaya göre 'yan baktın' meselesi yüzünden sözlü tartışma yaşadı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşmek üzereyken çevredeki vatandaşların araya girmesiyle büyümeden engellenirken, her iki taraf da olay yerinden uzaklaştı. Yaklaşık iki saat sonra, taraflardan P.G. (18) sahilde tek başına otururken, daha önce tartıştığı O.A.'yı ve yanındaki arkadaşı Poyraz Başnak'ı (21) sahilde yürüyüş yaparken gördü. Hızla olay yerinden uzaklaşan P.G., arkadaşı A.G.'yi (18) çağırarak otomobille iki arkadaşı takip etmeye başladı. O.A. ve arkadaşı Poyraz Başnak, oturdukları sitenin hemen önünde bulunan sahil kenarına doğru yürürken, P.G. ve A.G. otomobilden inerek O.A. ve Poyraz Başnak'a saldırdı. Sadırda A.G.'nin savurduğu sopayla başından ağır yaralanan Poyraz Başnak kanlar içinde yere yığıldı. Daha sonra O.A.'ya yönelen iki arkadaş, O.A.'yı da darp ettikten sonra hızla geldikleri otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

15 gün yaşam savaşı verdi

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Poyraz Başnak, ambulansla önce Didim Devlet Hastanesi'ne, oradan da Kuşadası Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan ilk muayene ve kontroller sonrası durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan Poyraz Başnak ambulansla İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Olayda Poyraz Başnak'ı ağır yaralayan A.G ise tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İzmir'de tedavisi süren Poyraz Başnak 15 günlük yaşam savaşını kaybetti. Poyraz Başnak'ın cenazesi bugün Karşıyaka ilçesindeki Goncalar Camii'ne getirildi. Cenaze, öğle namazını müteakip kılınan namazından ardından Doğançay Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

"Magandalara kurban gitti"

Oğlunun cenaze töreninde açıklamalarda bulunan anne Güldem Başnak, "Oğlum, hayat mücadelesini çarşamba günü kaybetti. Suçluların birinin anında yakalandığını ve diğerinin kaçtığını biliyorum. Yakalanmalarını, her ikisinin de en ağır cezaları almasını ve adaletin sağlanmasını istiyorum. Sadece adalet istiyoruz. Oğlum, sadece yardımseverliğiyle bir kişinin kavgasını ayırmaya çalışmıştı. Tamamen suçsuzdu. Zaten her zaman sevecen ve yardımsever biriydi. Onun kurbanı oldu. Magandalara kurban gitti" diye ekledi.

Baba Mustafa Başnak ise "Duygularım anlatılacak gibi değil. Oğlumuz yaklaşık 20 gün boyunca mücadele etti. Sonuç olarak, oğlumuzu kaybettik. Suçlu olan kişilerin de bir an önce yakalanmasını ve adalet önüne çıkarılmasını istiyoruz. Sadece iki kişinin kavgasını ayırmak için yardım etmişti. Ancak arkadaşları, olaydan yaklaşık iki saat sonra, yeniden bir takip sonucu hain bir saldırıya uğradığını söyledi. Bu saldırı sonucunda yaralandı. Aldığı yaralar nedeniyle de hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

"İlahi adalete güveniyoruz"

Hayatını kaybeden Poyraz Başnak'ın teyzesi Lamia Ayhan da, "Görüntüleri hepiniz izlediniz. Bu görüntüleri izledikten sonra artık söylenecek bir şey kalmıyor. İki kişi arabadan iniyor, çocuklarımızı takip ediyorlar ve bizim çocuğumuzu sopalarla öldürüyorlar. Poyraz'ımız dayandı ama sonunda canını güzel Allah'ımıza teslim etti. Fakat şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. İlahi adalete güveniyoruz. 'Bizim başımıza gelmez' demesin kimse. Çünkü biz durup dururken böyle bir olayla karşı karşıya kaldık. Poyraz saatler süren bir beyin ameliyatı geçirdi. Sonrasında da komadaydı. Bu olaydan sonra 'Yan mı baktı?', 'Şöyle mi oldu?', 'Böyle mi oldu?' gibi şeyler söylemenin artık hiçbir anlamı yok. Bakın, biz bu çocuğu kaybettik. Görüntülerde net bir şekilde görülüyor; arabayı takip ediyorlar, iniyorlar ve orada o çocuk dövülerek öldürülüyor. Ne olmuş olursa olsun, arkadaşlar, biz bu çocuğu kaybettik. Sadece o görüntüler bile her şeyi anlatmaya yeter" sözlerini kullandı. - İZMİR